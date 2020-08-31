打翻好市多提拉米蘇！人妻「1招逆轉悲劇」　網驚：感覺更美味了

▲可可粉和奶油都沾到盒子上了。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到好市多，買提拉米蘇幫壽星慶生，怎料過程中不慎打翻，結果最上層的可可粉和奶油，全沾到紙盒上，還好她靈機一動想到妙招補救，也獲得熱烈回響。

女網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文笑說，「當你不小心打翻提拉米蘇時，用烤熟的杏仁片也是可以粉飾太平的！壽星疑惑地問好市多有這款蛋糕嗎？怎麼看起來怪怪的，要不是小孩爆料，應該不會被發現。」

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她表示，最好將提拉米蘇冷凍2小時，「出冷凍庫15分鐘內吃很好吃，個人覺得微軟了就太甜，然後份量適合8-10人以上的聚餐。」

▲打翻後的慘況。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

看到原po用杏仁片神補救，網友們紛紛大讚高招，直呼「來賓請掌聲鼓勵鼓勵」、「很聰明耶」、「太機智了」、「加了杏仁片感覺更好吃耶」、「好聰明，完全無違和啊～」、「感覺加上杏仁片賣相好很多耶」、「加工後看起來更美味了」。

另外，不少人也大讚這款提拉米蘇，「真的！冷凍才好吃又不膩...還可以吃很久」、「這款蛋糕超好吃」、「我一個人可以吃完一整個」。

▼她表示，不灑可可粉是因為怕小孩噴粉。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）