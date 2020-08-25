情人節買卡比獸蛋糕！「最後一個沒了」超沮喪...結局神轉　網驚：結婚吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一對情侶昨天不約而同，各自到85度C買蛋糕，想慶祝七夕情人節，然而女生到店時，最後一個卡比獸蛋糕已售罄，沮喪的她只好選另一種口味；沒想到，後來劇情出現大轉折，而情侶倆的神默契也讓彼此哭笑不得。

男網友昨在爆廢公社發文提到，「情人節想訂製蛋糕沒想到出意外！跑去85買了卡比獸，結果女友也做一樣的事情。」女友到店後，店員無奈表示，卡比獸造型的蛋糕剛剛被買走，所以她只好選了一個芋頭口味的，心情也難免沮喪。

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▲情侶倆都想買卡比獸蛋糕。（圖／翻攝自爆廢公社）

後來，兩人在家雙雙拿出蛋糕，這時女友才恍然大悟，原來最後一個是被男友買走的。而原po不禁笑說，「兩個人吃兩個蛋糕，這是該哭還是該笑？哭的點是，買了兩個蛋糕；笑的點是，幸好是兩個不一樣的蛋糕，不然就兩個卡比獸了。」

看到情侶間的超神默契，網友們紛紛回應，「默契，結婚吧」、「心有靈犀欸，真感動」、「哈~甜蜜蜜的故事」、「這種默契真是閃瞎人」、「麻煩趕快結婚」、「好幸福的感覺喔～」。

另外，不少人也歪樓求問，蛋糕好不好吃。對此，原po現身解答，卡比獸還不錯吃，至於芋頭蛋糕，喜歡芋頭的可以考慮。