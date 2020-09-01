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社會 社會焦點 保障人權

傻男偷3盒蛋糕送女生朋友　吃光光代價「897元漲到3.5萬元」

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記者黃翊婷／綜合報導

41歲林姓男子今年4月9日深夜11時許行經南投縣某超商前，順手偷走陳姓女子購買的3盒蛋糕，再轉送給不知情的女性朋友吃，反而害自己吃上官司。由於遭竊的蛋糕已經全部被吃下肚，林男不僅得賠償陳女897元的蛋糕錢，另外也因為觸犯竊盜罪被南投地院法官判處拘役35日，若換成罰金，相當於要罰3萬5000元。

▲▼素食主義者,蛋糕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男偷蛋糕送給女性友人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，林男當天行經超商前方時，發現陳女停在外面的機車腳踏墊上放著3盒蛋糕，臨時起了貪念，順手將蛋糕全數拿走，隨即徒步離去，一直保存到隔天下午6時許，再拿出來送給王姓女友人吃。

陳女發現總價值897元的蛋糕不見了，立即向南投警分局報案，警方也很快循線抓到竊賊。林男訊後被檢方依竊盜罪嫌起訴，然而，南投地院法官進一步調查，發現他在2015年間才因為不能安全駕駛案件，被台中地院判處6月有期徒刑確定，直到2017年6月才執行完畢出監，如今又再度犯罪。

法官接著指出，林男任意竊取陳女的蛋糕，顯然欠缺尊重他人財產權的觀念，考量到遭竊的蛋糕並非昂貴物品，他雖然坦承犯行，卻未與受害人達成和解，最後依竊盜罪，累犯，判處拘役35日，得易科罰金3萬5000元，同時還得追徵897元的蛋糕費用，全案仍可上訴。

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