轉任考試院秘書長　劉建忻「全力輔佐院長」：每個工作都是考驗





▲前總統府副秘書長劉建忻轉任考試院秘書長。（圖／總統府提供）

記者袁茵／台北報導

考試院1日舉辦第13屆院長、副院長等新任人事交接典禮。被問到從總統府到考試院的心情，新任考試院秘書長劉建忻表示，每個工作都是考驗，會全力輔佐考試院長，將工作做好。

考試院1日上午進行考試院暨所屬部會首長聯合交接典禮，由副總統賴清德監交。針對出任考試院秘書長的心情，劉建忻於受訪時表示，每一個工作都是考驗，會全力輔佐考試院長，把工作做好。人生每個階段都會有新的挑戰，自己本來就是想找事做的人，所以到這邊一方面歷練，一方面協助機關往前走。

劉建忻表示，考試院將來要面對許多挑戰，需要溝通協調，希望自己能幫助考試院將溝通聯繫的工作做好。

針對藍營對他的質疑，劉建忻表示，沒有問題，接下來會多與立院溝通、拜會，多溝通就會互相了解。

最後，對於有立委質疑總統府洩密案尚未解決，劉建忻說，來考試院就專注做考試院的業務。

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