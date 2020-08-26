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離開總統府接考試院秘書長　劉建忻：是該交棒了

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▲▼2018總統府記者聯誼餐會,劉建忻。（圖／記者李毓康攝）

▲劉建忻。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統府26日頒布總統令，特任總統府副秘書長劉建忻9月1日起為考試院秘書長。劉建忻晚間在臉書表示，其實在年初大選後沒幾天就跟總統請辭了，並表示，此刻我能放心做出這個選擇，另一個很重要的原因是這個團隊已經成熟茁壯；他也感謝總統蔡英文的成全，讓他有機會去接受全新的挑戰，做點不一樣的事，練一練新的功夫。

劉建忻說，其實在年初大選後沒幾天，我就跟總統請辭了，原因並不複雜，單純因為這個職務我實在做得夠久了，算一算到今天是4年3個多月，是27年來總統府的最高紀錄。這1500多天，我很清楚自己的責任有多重，遇事就擔、見洞就補、有責就扛。不管身上背負了幾人份的差事，我每一天都是卯足全力，所有的付出豐收、和曾經摔過的跤，都是人生最珍貴的足跡。

劉建忻表示，在1月11日之前，我心裡只有一個信念，就是用盡我全身的力氣幫助總統連任，讓台灣可以繼續在她的帶領下，成為讓我們驕傲的國家。但在這個使命達成後，我覺得有點氣力放盡的感覺，左思右想，領悟到是該交棒的時候。

「此刻我能放心做出這個選擇，另一個很重要的原因是這個團隊已經成熟茁壯。」劉建忻說，比自己更年輕的政治工作者，他們可以承擔更重的責任，他們也比我更適合新的政治形態。我不會忘記這1500多天的日子，和團隊裡的所有兄弟姐妹們，我們一起成就的事、一起吃過的苦。沒有這群人，我做不好這個角色，也難安然度過三次代理秘書長的挑戰。

劉建忻表示，很長一段時間，大家都跟我說「這裡沒有你真的不行」、「你老闆不會放你走」；事實上，也許在某個時刻的確是這樣，但不可能永遠都如此。所以我接受了黃榮村院長的邀請加入他的新團隊，這要感謝總統的理解和成全，讓我有機會去接受全新的挑戰，做點不一樣的事，練一練新的功夫。

劉建忻說，這輩子的職務，除了總統府這份工作外，我還沒有一張名片可以用超過3年。沒辦法，雙子座就是這個毛病，耐不住暫停，總想像旅人那樣不斷移動，不斷嘗試新的事物，在下一段旅程中尋找新的動力。巴黎雖然瑰麗，但普羅旺斯也很迷人，人生只能不斷往前走，直到走不動的那一天。

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