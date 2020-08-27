鄭正鈐：劉建忻轉任考試院秘書長　「總統府藉此解決洩密案」

▲國民黨立委鄭正鈐。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

總統府副秘書長劉建忻將轉任考試院秘書長，除資格受質疑，傳言總統府洩密案的資料就是從劉建忻電腦流出，對此，國民黨立委鄭正鈐27日表示，真相都還沒釐清，質疑此時轉任考試院，是總統府想藉此解決洩密案，未來劉建忻到立院備詢時也會要求說明。

鄭正鈐在立法院受訪時表示，劉建忻是蔡英文的重要幕僚，此時接下考試院秘書長引發很多遐想，第一，質疑劉建忻被派到考試院，是為了把考試院給收掉；第二，是否與蔡英文、蘇貞昌權力角力有關。

鄭正鈐提到，傳言日前爆出總統府洩密案，資料就是從劉建忻的電腦流出，雖這件事未獲證實，總統府也否認，但整個洩密案都還沒釐清，劉建忻轉任考試院，質疑是總統府想藉此解決洩密案，他強調，以蔡英文身邊這麼重要的幕僚，到底是要過水還是有特別重要的神秘任務，必須進一步了解。

而考試院過往慣例都是由秘書長到立院報告與備詢，鄭正鈐說，屆時總統府洩密案應該是很多委員會特別關心的議題，之後他來立院備詢時也會要求說明。

民進黨立委鄭運鵬則表示，劉建忻20幾年前就在國會擔任助理，後來在蘇貞昌、游錫堃的行政院長任內任職，行政歷練完整，「國民黨要說酬庸，那國民黨就對政務官歧視」，也呼籲「國民黨不需要膝反射，看到有人換工作就先修理，不會獲得共鳴。」