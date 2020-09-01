女兒學期新目標「坐等寒假」！太誠實媽媽秒傻眼　老師8字神回覆





▲老師神回覆，「班排前5，校排前50」。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

暑假結束，8月31日為全國中小學開學日，想必許多小朋友都還沒收心，一名媽媽分享女兒的真實心聲，看完女兒在聯絡簿寫的心情小語後笑問，「該不該簽名呢？」照片中，女兒寫下「一眨眼就開學了，這次的新學期新目標：坐等寒假！」沒想到老師竟然回覆，「班排前5，校排前50」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，「上禮拜五返校日，女兒在聯絡簿上這樣寫，到底該不該簽名？」女兒將內心真實的想法全寫下，明明才剛開學而已，沒想到新學期目標竟然是「坐等寒假」，無厘頭的行為讓媽媽哭笑不得。

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▲女兒真實心聲，媽媽傻眼「該不該簽名？」（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

沒想到老師竟然在聯絡簿上寫下，「班排前5，校排前50」，並且把「坐等寒假」四字特別畫線，希望小女孩目標可以以學業為主。媽媽也在貼文中寫下，「要求有點高，我只能說孩子加油了，不要讓導師失望。」

貼文一出後，許多網友在底下留言，「這感覺根本是大人寫的」、「應該要坐等寒假，躺分過年紅包」、「絕對簽，孩子很有才」。也有不少網友發現「學」字竟是簡體字，「應該糾正簡體字」、「教育從小開始，繁體字筆劃不能省」、「內容沒問題，符合大部份學生的心聲，只是學校作業還是需要書寫繁體字」。