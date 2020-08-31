警衛拒收餐點嗆「不拿走就丟掉」！　外送員淚訴：你叫我放這

▲警衛大聲叫住外送員，請他把餐點拿走。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

為了落實防疫措施，外送平台推出無接觸送餐服務。一名外送員接獲一筆訂單，依照客人要求放在警衛室，警衛也提醒他要聯絡客人下來取餐。然而當他離去時，警衛突然大聲叫住他並走出管理室，要他把餐點拿走不然就要丟掉。一連串不合理的要求，讓他傻眼直呼「哪有管理員這樣當的！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，當他要離開時被警衛叫住，要他把餐點拿走，不拿走的話就要丟掉。外送員不斷解釋，「你剛剛不是叫我聯絡客人，我現在就在聯絡請他下來拿，你剛剛也叫我把餐點放在那就好」。警衛不理會外送員的解釋，還走出管理室大罵，「送東西這麼囂張！我在跟你說話，你轉頭就要出去，請你拿著餐點去外面，叫他下來拿。」

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外送員一臉問號回應，「這樣就叫囂張喔，哪有管理員這樣當的！」沒想到警衛卻回嗆，「不然你要把我怎樣，你轉頭就要走，你算什麼！」兩人越吵越兇，最後警衛丟出一句，「你不走的話我就報警喔」。

最後外送員只好拿著餐點走到門口，打給客人請對方下來下餐，一連串荒唐事蹟也讓他氣炸，「真的搞不懂你到底想幹嘛欸？是當外送員好欺負？」

▲▼警衛走出來跟外送員理論。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，許多網友都替他抱不平，「保全要出來下跪道歉了沒」、「可能走的時候沒跟他敬禮，他就牙起來了」、「大家都是討生活，何必為難外送員」、「看門的都很會吠，跟我家狗一樣」、「估計跟你的客人有仇，而你運氣不好」。

也有網友認為這是一場誤會，「管理員要請外送員聯絡客人，可能話還沒說完，外送員就走出去了，這時管理員就誤以為外送人員沒禮貌；外送員可能想說，他聯絡完客人後直接再去接下一單，但管理員這時可能想說，怎麼外送員就放著，還沒聯絡就要直接要走了。」