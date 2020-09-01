馬路如虎口　南警為維護行人路權在路口開「鍘」！

▲交警大隊在火車站前站附近的公園路與公園南路口，進行路口週邊交通秩序維護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據警政署統計，全國交通事故約有4成發生在路口，而「車不停讓人」造成的交通事故亦逐年攀升，9月1日起為期1個月全國路口安全大執法，針對「汽機車轉彎或行經行人穿越道不暫停讓行人優先通行者」、「闖紅燈」及「行人未依規定穿越道路，包括行人未依規定行走行人穿越道」等違規態樣作為重點執法項目。

「馬路如虎口」相信是許多駕駛人琅琅上口，1日的一大清早，在火車站前站附近的公園路與公園南路口就能看到許多員警站在路口週邊維護交通秩序，防止路口這「惡虎」傷害行經的用路人，尤其是最脆弱的行人，並「開鍘」一個個不禮讓行人及闖紅燈等違規的駕駛人。

台南市警局表示，台南市執行的重點路口，除了有永康區中華路與中正南路口、中西區西門路與民族路口、南區西門路與健康路口、北區公園路與公園南路口等10大易肇事路口外，各分局亦對於轄區易肇事或易違規路口同步加強取締。交通警察大隊也提醒各位駕駛朋友，切勿在「路口轉角或是行人穿越道上」違規停車，被警方製單取締事小，萬一發生事故則得不償失。

交通警察大隊大隊長翁誌宏提醒開車的駕駛朋友，在行經行人穿越道時，記得要禮讓行人優先通行，並且保持3公尺（約一個車道或3組黑白枕木紋）以上的距離。此外，也提醒行人朋友，穿越馬路時記得走行人穿越道，並且不要低頭滑手機，注意來往的車輛，否則可能吃上300元的罰單。而遇到友善禮讓通行的車輛，亦請不吝予以揮手表達謝意，「你讓、我讓，交通安全有保障」，大家共同營造一個友善的用路空間！

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