阿塱壹古道10月1日起可由南田社區帶團進入　每日上限50名

▲阿塱壹古道10月1日起可由南田社區帶團進入每日上限50名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東屏東2縣就分配阿塱壹古道行程名額予台東的議題達成合作協定，自9月1日起可向台東縣達仁鄉南田社區預約申請進入阿塱壹古道，10月1日成行，預約的名額每日上限為50名，台東縣長饒慶鈴表示，希望達仁鄉公所及南田村鄉親要做好迎賓準備，提升社區部落品質，讓遊客能夠一來再來。

阿塱壹古道位在台東縣達仁鄉南田村與屏東縣牡丹鄉旭海村之間，10餘年前即為熱門秘境，尤其在劃入旭海觀音鼻自然保留區內並受人數總量管制下更顯搶手，然因限制每日僅300人可獲准進入，且大部分為網路線上預訂，對台東南田部落並無實質觀光收益，當地居民希望爭取分配部分名額且由社區主導。

經台東縣議員蔡玉玲在議會提案建議後，獲饒慶鈴認同與支持，在台東縣府積極與屏東縣政府協商下，終於達成共識，屏東縣府同意於今年10月1日起由南田社區發展協會帶團進入(9月1日起開放預約)，每日配額50人。台東端保全管制進出費用，一年約需123萬元，台東縣府向原民會主委夷將反映，爭取到由原民會分攤一半費用。

台東縣長饒慶鈴表示，特別感謝原民會以及主委夷將對南田部落的大力幫忙，除了多次補助南田在地基本設施的費用，也補助這次阿塱壹台東端的保全費用。另外也感謝屏東縣政府同意開放名額，相信藉著這次的機會，可以加乘我們兩縣的觀光旅遊效益，創造雙贏局面。

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▲阿塱壹古道10月1日起可由南田社區帶團進入每日上限50名。（圖／記者楊漢聲翻攝）