男大生上課突嘔吐→摔車昏迷竟是腦出血　智商回到2、3歲！

▲林父說孩子發病發過程，相當沈痛，呼籲民眾不要輕忽嘔吐現象 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

喜歡運動的屏東縣林姓大學生，就讀大一時在班上發生嘔吐，不以為意，下課後摔車倒地昏迷，送醫急救才發現是腦血管肌瘤病變引發的腦出血，腦力受損，智商回到2、3歲，家人為了他做復健，縮小生意規模，呼籲有類似症狀的民眾不要輕忽，趕緊就醫。

林父上午表示，孩子從小沒有異樣，和多數青年人一樣喜歡運動，在高中時有一次感到胸悶，後來好了；就讀大一時，考上自小客車駕照，開車到中部的學校，返家感到很疲勞，他以為是第一次開遠程道路的關係，也未特別在乎。直到摔車送醫，才被診斷出原來腦部有血管肌瘤。經診療、復健，雖可揮動手腳，但無法自行走路，智商也退回到2、3歲，父親每天幫忙做復健，也縮小了生意規模。

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林父表示，兒子是獨生子，愛好運動。10年前，兒子就讀一所科技大學的運動休閒系一年級，有一天早上9時許上英文課時突然嘔吐，他和老師、同學都沒有特別注意，沒想到下課後騎車回家時，突然摔倒昏迷。緊急送醫急救，才診斷出是腦血管肌瘤病變引發的腦出血，一度全身癱瘓。

他表示，雖復健治療，孩子從只能臥床進步，由家人攙扶可以走動、揮動手腳，但可能傷到腦部語言區，所以聽得懂別人說話，但無法表達，智商只剩2、3歲。他每天照3餐般幫兒子做走路、仰臥起坐、傳接球等復健動作，每次半小時以上，期盼肢體活動漸恢復正常。另帶著孩子練數數字、叫家人名字等，希望兒子的腦部更靈活、趕快好起來。

林父說，孩子如若及早接受治療，或許兒子不會傷得這麼重。如今已很難舉證校方有沒有缺失，所以他不打算提告求償，但呼籲民眾出現莫名嘔吐，及早就醫，以確保健康。