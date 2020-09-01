160國禁瘦肉精 蔣萬安：當年69:67通過Codex標準...爭議極大

▲國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。針對蔡英文聲稱依照「國際標準」，立法院社會福利及衛生環境委員會立委蔣萬安指出，國際食品法典委員會（Codex）的標準，當初是以69票對67票強行通過現在的「萊克多巴胺殘留容許量」，仍至今有很大的爭議，迄今歐盟、許多國家仍拒絕採用。

蔣萬安表示，政府從上到下都說依照「國際標準」，但國際間包括歐盟成員國、俄羅斯和中國等160個國家在內，都禁止含有萊克多巴胺美豬進口。

蔣萬安說，為什麼歐盟跟一些國家迄今仍拒絕採納國際食品法典委員會（Codex）的標準？ 因為歐盟對 ＃美國所提的風險評估報告有諸多質疑，雖然最終在美國強勢運作下，以69票對67票強行通過現在的「萊克多巴胺殘留容許量」，但是這個標準仍有很大的爭議，迄今歐盟、許多國家仍拒絕採用。Codex所訂的容許量標準，真的是大多數國家普遍採行的標準嗎？

此外，蔣萬安也表示，政府一再強調針對肉品產地會加強標示，但瘦肉精美豬因為成本低廉，最有可能被做成加工食品，例如：貢丸、香腸、肉鬆、大腸麵線、肉丸、肉燥（甚或可能進入學校的營養午餐、軍隊或機關的團膳，流竄夜市小吃），政府有足夠的人力一一查驗、稽核商家有無標示美國豬肉，底下加註有無瘦肉精的真實性，以確保民眾食安嗎？

蔣萬安說，對於高敏感族群，兒童、青少年、孕婦、年長者，政府如何能確保他們不食用到含瘦肉精的食品？政府決定開放對人體健康高風險的食品進入臺灣，再告訴消費者可以選擇要不要吃。這是非常荒唐、也是一個很不負責任的作法！

針對蔡英文又透過「行政命令」開放美豬進口，蔣萬安說，這次攸關民眾健康安全的開放瘦肉精美豬政策，趕在立法院開議前倉促定案，不在立法院說明，沒有討論，沒有溝通，更沒有讓大家信服安心的風險評估數據，難道為了政治利益，就可以犧牲台灣人的健康權益？實在無法理解跟接受！

最後，蔣萬安說，他會即刻提出「學校衛生法」第23條，確保不讓含瘦肉精的美豬進入校園。

▼針對美豬是否開放，蔣萬安提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）