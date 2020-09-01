　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

160國禁瘦肉精 蔣萬安：當年69:67通過Codex標準...爭議極大

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨團召開「急啟中火二號機 不缺電攏係假？ 」記者會 江啟臣 蔣萬安 楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。針對蔡英文聲稱依照「國際標準」，立法院社會福利及衛生環境委員會立委蔣萬安指出，國際食品法典委員會（Codex）的標準，當初是以69票對67票強行通過現在的「萊克多巴胺殘留容許量」，仍至今有很大的爭議，迄今歐盟、許多國家仍拒絕採用。

蔣萬安表示，政府從上到下都說依照「國際標準」，但國際間包括歐盟成員國、俄羅斯和中國等160個國家在內，都禁止含有萊克多巴胺美豬進口。

蔣萬安說，為什麼歐盟跟一些國家迄今仍拒絕採納國際食品法典委員會（Codex）的標準？ 因為歐盟對 ＃美國所提的風險評估報告有諸多質疑，雖然最終在美國強勢運作下，以69票對67票強行通過現在的「萊克多巴胺殘留容許量」，但是這個標準仍有很大的爭議，迄今歐盟、許多國家仍拒絕採用。Codex所訂的容許量標準，真的是大多數國家普遍採行的標準嗎？

此外，蔣萬安也表示，政府一再強調針對肉品產地會加強標示，但瘦肉精美豬因為成本低廉，最有可能被做成加工食品，例如：貢丸、香腸、肉鬆、大腸麵線、肉丸、肉燥（甚或可能進入學校的營養午餐、軍隊或機關的團膳，流竄夜市小吃），政府有足夠的人力一一查驗、稽核商家有無標示美國豬肉，底下加註有無瘦肉精的真實性，以確保民眾食安嗎？

蔣萬安說，對於高敏感族群，兒童、青少年、孕婦、年長者，政府如何能確保他們不食用到含瘦肉精的食品？政府決定開放對人體健康高風險的食品進入臺灣，再告訴消費者可以選擇要不要吃。這是非常荒唐、也是一個很不負責任的作法！

針對蔡英文又透過「行政命令」開放美豬進口，蔣萬安說，這次攸關民眾健康安全的開放瘦肉精美豬政策，趕在立法院開議前倉促定案，不在立法院說明，沒有討論，沒有溝通，更沒有讓大家信服安心的風險評估數據，難道為了政治利益，就可以犧牲台灣人的健康權益？實在無法理解跟接受！

最後，蔣萬安說，他會即刻提出「學校衛生法」第23條，確保不讓含瘦肉精的美豬進入校園。

▼針對美豬是否開放，蔣萬安提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲▼針對美豬是否開放，蔣萬安提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲▼針對美豬是否開放，蔣萬安提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲▼針對美豬是否開放，蔣萬安提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安） 

▲▼針對美豬是否開放，蔣萬安提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲▼針對美豬是否開放，蔣萬安提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還房貸　曝超神投資法
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

圖／捷克議長立法院演說結束　議場、聯訪區立即消毒

全文／捷克參議長「我是台灣人」演說　朝野立委起身鼓掌歡呼

快訊／赴立法院演說！捷克參議長韋德齊中文喊：我是一個台灣人

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

FB曬前捷克總統照片！陳菊：民主自由的道路上台捷是永遠的盟友

160國禁瘦肉精 蔣萬安：當年69:67通過Codex標準...爭議極大

國民黨兩岸新論述「強調中華民國主權」　中常委縮編、黨費漲100

對台6保證與AIT不同　張競列疑點曝警訊：是史達偉的保證囉？

捷克團遊宜蘭、喝珍奶　游錫堃送上「素還真」：不畏強權

蔡英文大讚「台捷友好」：台灣只要堅持信念必然贏得世界尊敬

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

FB曬前捷克總統照片！陳菊：民主自由的道路上台捷是永遠的盟友

160國禁瘦肉精 蔣萬安：當年69:67通過Codex標準...爭議極大

國民黨兩岸新論述「強調中華民國主權」　中常委縮編、黨費漲100

對台6保證與AIT不同　張競列疑點曝警訊：是史達偉的保證囉？

捷克團遊宜蘭、喝珍奶　游錫堃送上「素還真」：不畏強權

蔡英文大讚「台捷友好」：台灣只要堅持信念必然贏得世界尊敬

韋德齊PO演講全文被讚爆　網淚灑留言：疫情過後去捷克玩

捷克參議員主動與王婉諭交換聯絡方式　盼在社福等議題保持聯繫

安倍閃辭後政策路線不變　學者曝：台美日將更緊密

扣留澳籍華裔主播！　華春瑩拒絕透露：中方一向依法辦事

獨／大家都在找你！還拿留言給我看　高雄少女親曝「保全界李宗瑞」囚66小時

《小魔女DoReMI》聯名服飾喚起妳的童年　還有小花款象牙白仙氣逼人

網傳「深綠色蔬菜」傷腎　食藥署點出高血鉀、腎結石真正風險

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

米克斯半夜警戒「40cm」大蜈蚣 毛孩坐著守護一整晚：別靠過來

政治熱門新聞

國民黨新兩岸論述「強調中華民國主權」

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

若當選捷克總統推動與台灣建交？　韋德齊回應了

捷克議長喊「我是台灣人」　林俊憲：台灣不再是孤島

捷克團遊宜蘭、喝珍奶　游錫堃送上「素還真」：不畏強權

全文／捷克參議長「我是一個台灣人」演說

陳菊：民主自由道路上台捷是永遠的盟友

陳玉珍：難道民進黨覺得進口美豬很丟臉？

160國禁瘦肉精 蔣萬安：具極大爭議

嚴德發：國軍沒有撐多久的問題

即／柯文哲探視館長　與主治醫師討論病情

韋德齊PO演講全文　網淚灑留言

陳吉仲緊急南下　遭養豬協會閉門洗臉

若武統台灣「攻打台積電」沈富雄3點預言

更多熱門

相關新聞

陳吉仲：概括承受所有批評跟責難

陳吉仲：概括承受所有批評跟責難

蔡政府開放含萊克多巴胺美豬進口，農委會4年前報告卻提到，將對整體產業衝擊143億，引發爭議，農委會主委陳吉仲今（1日）表示，概括承受所有批評跟責難，但否認此政策是倉促決定，並強調自己責任是要照顧全台農民，絕對不會讓開放影響養豬的人，會負全責。

陳吉仲：美國要的是國際遊戲規則

陳吉仲：美國要的是國際遊戲規則

傳衛福部施壓醫院幫美豬背書　醫福會否認

傳衛福部施壓醫院幫美豬背書　醫福會否認

蔡英文：台灣只要堅持信念必然贏得世界尊敬

蔡英文：台灣只要堅持信念必然贏得世界尊敬

馬辦酸王定宇：大腦是好東西請參考

馬辦酸王定宇：大腦是好東西請參考

關鍵字：

瘦肉精蔣萬安蔡英文Codex

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女案　全台出動200警力

德國警告王毅：不要威脅歐洲盟友

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還貸款

神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

即／太平洋雙颱！第10號海神生成

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

大樂透1.2億一注獨得　獎落台中市

更多

最夯影音

更多
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹
《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面