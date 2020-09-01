格鬥狂人徐曉冬發文「羨慕館長」：我被偷襲直播平台都被封

▲徐曉冬在推特發文表示，羨慕館長可以中槍可以直播。（圖／翻攝自徐晓冬 北京格斗狂人Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

北京「格鬥狂人」徐曉冬因為打假傳統武術，在大陸也得罪不少仇家，繼日前在網路上發文聲援館長，不僅稱「陳之漢是我兄弟」，也強調中槍後直播是保全證據的正確作法，30日他又在推特上發文指出「羨慕館長」，因為他被偷襲想要直播，任何直播平台都會被封。

徐曉冬在他的推特「徐晓冬 北京格斗狂人」上發文指出，對不起，看到館長的事，「我聯想到我自己～我想說幾句」館長被偷襲可以開直播留證據，全世界會查出真相！

徐曉冬強調，「我徐曉冬如果被偷襲，我的臉在國內沒有任何一家直播平台都被封！真的！我發救命都發不出去！一樣的天空，不同的命運」。

徐曉冬與館長對於傳統武術，同樣都保持著懷疑與打假的看法，2017年徐曉冬原本要前來台灣與館長交流，但是因為簽證問題未能成行，但是儘管兩人未曾見面，兩人一直以來都是「英雄惜英雄」，經常在各自的直播中稱讚對方，並互以「兄弟」相稱。

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