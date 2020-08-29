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駐英外交官大增引擔憂　陸：中英合作增加「人員自然成長」

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▲▼中英關係。（圖／CFP）

▲中英關係。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

英國《泰晤士報》近日報導，在英國的中國外交官人數10年間增加了近四分之一，引起對中國在英國擴大政治影響的擔憂，並有人指責中國利用疫情在全世界展開「戰狼外交」。對此，中國駐英使館29日回應，隨著中英關係發展，兩國各領域合作顯著增加，使館工作量大增，人員自然隨之增加，這是中英關係蓬勃發展的寫照，合情合理。

中國駐英使館指出，英國近期出現了一些雜音和噪音，某些政客和機構故意歪曲抹黑兩國正常交流與合作，甚至叫囂發動對華「新冷戰」，這一動向令人擔憂，「一個健康穩定發展的中英關係，不僅符合中英兩國人民的根本利益，也有利於世界的和平與繁榮，希望廣大公眾客觀理性看待中國發展，全面務實看待中英合作，支持中英關係穩定健康發展。」

中國駐英使館表示，中國駐英國使領館的外交官是中英關係的橋樑，肩負著增進中英相互了解、促進兩國互利合作的重任，中英關係取得的每一點進步、每一項成果，都與外交官們的辛勤努力是分不開的，「這些努力理應得到公允評價，而不是歪曲非議。」

中國駐英使館強調，此次疫情帶來的最大啟示就是，世界各國人民命運休戚與共、緊密相連，人類社會是一個命運共同體，團結合作是戰勝疫情的唯一途徑，「對於那些對中國的誤讀誤解甚至蓄意中傷；對中英關係成果的惡意貶低和歪曲，中國外交官有責任澄清事實、扶正祛邪，這是捍衛國家榮譽和民族尊嚴的正義之舉，是維護來之不易的中英關係的正當之舉，不容詆毀和誣衊！」

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