毒殺「普丁政敵」納瓦爾尼動機曝！　反對派幕僚長：他們都計算過

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）日前疑似遭人下毒，目前人還在德國醫院治療。他的幕僚長沃爾科夫指出，俄羅斯當局之所以急著將這名備受愛戴的運動家，變成一名政治殉道者的原因有二，首先是白俄羅斯發生的示威，讓納瓦爾尼藉機鼓吹俄國人民上街，狠踩了總統普丁底線，「其次就是他們算過，支持者的憤怒遠比不上納瓦爾尼死亡替政府帶來的好處。」

納瓦爾尼的幕僚長沃爾科夫（Leonid Volkov）接受CNN訪問時表示，他過去曾經夢過不下10次納瓦爾尼被暗殺的噩夢，如今卻變成真實，他依舊無法平復情緒，「我花了好幾個小時的時間才能重新集中精神。」他認為，這次的毒殺就算不是普丁（Vladimir Putin）直接下令，也是高階的相關組織所為，「他們所使用的毒藥，並不是一般轉角街口藥局就能買到的。」

▲納瓦爾尼的幕僚長沃爾科夫（Leonid Volkov）。（圖／達志影像／美聯社）



沃爾科夫說，過去他們對納瓦爾尼的保護措施，就是想辦法讓他「越來越紅」，因為只有這樣才能讓他身邊充滿支持者，當局想除去他所冒的風險就越大。若這起毒殺是件真的是俄國政府主使，納瓦爾尼已經活耀政壇10年，為何要選在此刻下手？讓這名備受愛戴的運動家，變成一名政治殉道者。

沃爾科夫推測原因可能有二，首先就是白俄羅斯近期發生的大規模示威抗議，納瓦爾尼趁機呼籲俄羅斯人民站出來，勇敢推翻不合適的領導者，這大大地踩了普丁的底線。其次則是已經有人「計算」過了，「支持者的憤怒遠比不上納瓦爾尼死亡替政府帶來的好處，這是要殺人，而不是只是為了嚇唬他。」

納瓦爾尼目前人在德國柏林夏里特醫院（Charité Hospital）治療，院方在24日證實，納瓦爾尼中的身上化驗出「膽鹼酯酶抑製劑」物質，具體的毒物為何還不清楚。納瓦爾尼已經暫時沒有生命危險，但是病況仍舊相當嚴重，還在昏迷當中。

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