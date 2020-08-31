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時力踢爆衛福部：美牛、瘦肉精風險評估報告　抄襲馬政府

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▲▼時代力量立法院黨團舉行「先能完善整體評估 再談開放美牛美豬」記者會,邱顯智,王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

▲王婉諭、邱顯智舉行「先能完善整體評估 再談開放美牛美豬」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對美豬、美牛議題，時代力量立法院黨團31日召開記者會，除了主張五點訴求外，也質疑衛福部提出兩份攸關美牛、萊克多巴胺（最常見的瘦肉精）的健康風險評估報告，與馬政府時期的報告有多處相似重複。

時代力量立法院黨團主張五點訴求，包括要求政府應先完善健康風險評估、備齊產業衝擊評估、完備程序實質審查、禁止美國牛豬內臟進口台灣，以及明定禁止使用瘦肉精肉品的場所，充分回應國人疑慮，且相關行政命令至少應依法預告60天後，廣納社會各界意見，並經立法院質詢或與業者、民間團體、受影響衝擊的國人開過諮詢會議或公聽會後，再行討論是否開放美牛美豬。

▲▼時代力量立法院黨團舉行「先能完善整體評估 再談開放美牛美豬」記者會,王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

▲王婉諭於記者會中提出5點主張。（圖／記者李毓康攝）

邱顯智認為，國人對於開放美豬美牛仍相當有疑慮，事實上過去幾年來針對此議題都持續有爭議，而當年在馬英九政府執政下，民進黨立法院黨團的立場也是堅決反對倉促開放，並要求瘦肉精一定要零檢出，但此次在沒有與社會充分溝通的狀況下，僅透過行政命令的修正，只預告7天，就要立即公告，對這樣倉促不完備的程序相當質疑。

邱顯智指出，根據憲法第63條規定國會保留原則，這個議題符合重要性理論的案件，應該保留給國會做決定。而且，按照行政程序法以及相關函釋規定，除非特殊狀況，行政命令應至少預告60天再進行公告，而非像這次僅預告7天，因此，呼籲農委會8月28日預告後應該至少有60天的預告期，期間相關主管機關更應該透過不論是立法院公聽會，或與相關產業代表及NGO等團體進行充分溝通，並確保有相關可落實的配套後，才好再進行下一步的程序。

立委王婉諭委員認為，衛福部的評估報告有許多不足之處，例如並未針對國人飲食習慣進行完整評估，台灣其實有許多路邊攤，國人普遍也有外食習慣，而部分次族群如老人、小孩、慢性病患等，所能接受的萊克多巴胺含量是不同的，這些都應該納入評估。

▲▼時代力量立法院黨團舉行「先能完善整體評估 再談開放美牛美豬」記者會,王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

▲王婉諭指出，衛福部報告並未針對國人飲食習慣進行完整評估。（圖／記者李毓康攝）

王婉諭指出，2015年的評估報告結論提到「建議相關單位應進行相關研究與持續性的調查，以確保評估過程所需使用的資訊與各種參數都能隨時間更新，所執行健康風險評估的情境與數據能符合國人生活與飲食習慣，以隨時確保風險評估的不確定性降到最低，改善健康風險評估的品質」，同樣的文字卻重複出現在 2018 年的報告，顯示政府在健康風險評估上毫無誠意可言。

另外，王婉諭也質疑，未來是否真的能落實美豬美牛，甚至相關內臟絞肉的標示，尤其台灣有許多肉類再製品，例如香腸、肉燥、肉鬆、貢丸等，而且有許多的路邊攤、小吃店，要如何做到清楚的標示來源讓人擔心，甚至，在檢驗量能的部分，是否能夠有足夠的檢查人力與行政能量，可以確保這些加工品都能如實經過檢驗，也令人存有疑慮，需要政府更清楚的說明，因此，呼籲不要趕鴨子上架，在開放之前要做過完整的評估及擬定可落實且有效的配套措施，才能確實把關國人健康。

最後，邱顯智表示，衛福部雖然公佈2018年「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」以及2019年「食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估」等兩份報告，然而，時力黨團將上述兩份報告，與同樣研究單位製作，並已公告在衛福部網站上的2015年「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」和 2013 年「食用進口牛肉及其製品暴露萊克多巴胺（Ractopamine）之健康風險評估」進行交叉對比，卻看到報告中有多處相似重複，質疑行政機關所謂已充分評估健康風險，是否太過依賴在馬政府時期就做出來的報告。

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