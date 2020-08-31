PO文抹黑「館長」：有7項前科的網紅！　國安局退役上校判刑3月

▲國安局退役上校李天鐸臉書PO文稱館長有7項前科，遭館長提告妨害名譽。（圖／記者羅志華攝）

記者陳羿妏／新北報導

國安局退役上校李天鐸去年5月於臉書粉專「李天鐸軍事論壇」PO文，直指「館長」陳之漢是有7項前科的人，事後遭館長提告妨害名譽。民事部分，案經高等法院審理，李天鐸判賠館長25萬元確定；刑事部分，李矢口否認犯行，但不被法官採信，新北地院日前依散布文字誹謗罪，將李判刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

判決指出，李天鐸去年5月20日因不滿館長與總統蔡英文一同參與國軍莒光日節目錄影，在 自己的臉書粉專「李天鐸軍事論壇」PO文稱，「館長是什麼人啊？擁有：毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪，七項前科的『網紅』，小有名氣的人」 ，而館長隔日就拿出良民證反駁。

孰料，見館長拿出良民證後，李天鐸同年5月27日再度PO文，「電視新聞報導：阿館在98年有一項被判緩刑的犯罪紀錄。有點常識的人都知道，良民證的用途？至於無犯罪紀錄並非人人都可以看到的，何況現今所有警察局，都被告知：嚴格執行偵查不公開的規定。」

對此，館長相當不滿決定提告，並求償50萬元名譽損失，要求李天鐸於臉書上刊登道歉啟事15日。民事部分一審士林地院判李天鐸須賠償30萬元，並在臉書上道歉15日，案經上訴二審，高等法院改判李天鐸賠25萬元確定，且不用在臉書道歉。

刑事訴訟中，李天鐸矢口否認犯行，辯稱自己是以軍人身分，認為蔡英文帶著有刺青的館長到軍中，借助館長在網紅上的名聲為莒光日宣傳，不大妥當；另外館長前科，是在網路論壇上有網友討論到，自己依館長本名到判決書網站上查證，

至於館長提出良民證一事，李天鐸表示，只是針對良民證無法代表「無前科紀錄

」一事評論，強調自己有做到查證這部分，無妨害名譽犯意。

對此，法官認為，李天鐸未經合理查證，且在館長提出良民證後，仍刻意誤導大眾，造成大眾對於館長產生不信任，明顯有損館長名譽，審酌後，依散布文字誹謗罪，將李判刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。



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