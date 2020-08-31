最便宜MacBook即將問世？達人爆料：有機會2.5萬元入手

▲推特爆料達人認為，搭載Apple Silicon的Macbook將更具有價格優勢。（圖／取自pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

自從Apple在今年的蘋果開發者大會上宣佈，往後電腦產品晶片將改採Apple Silicon後，大眾都對於基於ARM的MacBook產品都相當感興趣。日前就有推特爆料達人komiya貼文指出，Apple有機會恢復已停產的12吋MacBook外，且起價也相當便宜，果粉有機會以849美元（約台幣2.5萬元）即可入手蘋果電腦。

根據komiya的貼文顯示，搭載Apple Silicon的Mac筆電將會有8GB與16GB兩種記憶體選擇；而SSD則有256GB、512GB，以及1TB三種選擇。另外，komiya也預測，未來Apple將推出的新筆電產品，充飽電後一次最多有15~20小時的續航力。

在電腦螢幕上的鏡頭方面，則將搭載720p FaceTime HD鏡頭；不過由於是12吋的MacBook，因此充電埠有可能僅會提供一個USB-C充電孔，但也因為是沿用12吋MacBook筆電外型，因此重量也僅約0.92公斤。只不過在鍵盤配置上，有可能會使用蝶式鍵盤。

而在用戶最關心的售價上，因為未來電腦處理器將由Apple自家研發，因此在價格上將會更具優勢；komiya認為，新筆電的定價將會落在849美元，而教育優惠價則可能僅需799美元（約台幣2.34萬元）。