iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

▲預期蘋果最快將在下月發表新一代iPhone系列機款。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

預期蘋果最快將在下月發表新一代iPhone系列機款，與往年相同，在新機發布前已有諸多消息釋出，以下是《ETtoday新聞雲》記者整理，有關iPhone 12（暫稱）系列新機的主要傳聞。

發表日期

日前推特爆料者ihacktu表示，iPhone 12系列將在9月8日舉行的發表會上與Apple Watch Series 6等產品一同推出，並於10月27日發表iPad Pro、Silicon Mac等。不過照慣例，蘋果會在發表會前2週向媒體釋出邀請函，而9月8日就在下週，應可排除此日期。

蘋果已連續8年在9月舉行的秋季發表會上推出新一代iPhone機款等一夕列主要產品，不過本月中旬，知名推特報料人士Jon Prosser發文稱，蘋果今年將打破這個傳統，將於9月7日率先發表Apple Watch Series 6及新一代iPad，而iPhone 12則延後至10月亮相。

開賣日期

新冠肺炎疫情使蘋果供應鏈出現問題，市場推測多少干擾了iPhone的出貨計畫。新機何時上市銷售仍取決於發表會的日期，Jon Prosser稱，蘋果可能會分兩階段推出新機，中階的iPhone 12、iPhone 12 Max可能會在10月19日當週展開預購，而iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max則將於11月開賣。

A14 Bionic晶片

外界預期蘋果最新的A14處理器將採用台積電5奈米製程。上月推特爆料者Mr. White發布一張疑似A14晶片的諜照，但推文並未附加任何有關A14晶片的訊息，晶片上寫著「2016」，意味著其為2020年第16週所生產，也就是今年的4月。

台積電於上週技術論壇指出，5奈米為全球最先進半導體製程，相較於前代7奈米，運算速度提升15%、功耗降低30%，邏輯密度更大幅提升80%。

5G連網

目前外界普遍認為，蘋果將於今年推出支援5G的iPhone機款。

JP Morgan分析師去年12月表示，所有新iPhone機款都將支援6GHz以下的5G，而「Pro」版則將支援mmWave；Wedbush今年6月預期，蘋果今年將同時推出僅有4G及支援5G的機款。

TrendForce推測，為抵銷昂貴的5G組件成本，蘋果將縮減盒裝配件。

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