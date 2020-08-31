　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼蘋果,Apple,蘋果公司。（圖／路透）

▲預期蘋果最快將在下月發表新一代iPhone系列機款。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

預期蘋果最快將在下月發表新一代iPhone系列機款，與往年相同，在新機發布前已有諸多消息釋出，以下是《ETtoday新聞雲》記者整理，有關iPhone 12（暫稱）系列新機的主要傳聞。

發表日期

日前推特爆料者ihacktu表示，iPhone 12系列將在9月8日舉行的發表會上與Apple Watch Series 6等產品一同推出，並於10月27日發表iPad Pro、Silicon Mac等。不過照慣例，蘋果會在發表會前2週向媒體釋出邀請函，而9月8日就在下週，應可排除此日期。

蘋果已連續8年在9月舉行的秋季發表會上推出新一代iPhone機款等一夕列主要產品，不過本月中旬，知名推特報料人士Jon Prosser發文稱，蘋果今年將打破這個傳統，將於9月7日率先發表Apple Watch Series 6及新一代iPad，而iPhone 12則延後至10月亮相。

開賣日期

新冠肺炎疫情使蘋果供應鏈出現問題，市場推測多少干擾了iPhone的出貨計畫。新機何時上市銷售仍取決於發表會的日期，Jon Prosser稱，蘋果可能會分兩階段推出新機，中階的iPhone 12、iPhone 12 Max可能會在10月19日當週展開預購，而iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max則將於11月開賣。

A14 Bionic晶片

外界預期蘋果最新的A14處理器將採用台積電5奈米製程。上月推特爆料者Mr. White發布一張疑似A14晶片的諜照，但推文並未附加任何有關A14晶片的訊息，晶片上寫著「2016」，意味著其為2020年第16週所生產，也就是今年的4月。

台積電於上週技術論壇指出，5奈米為全球最先進半導體製程，相較於前代7奈米，運算速度提升15%、功耗降低30%，邏輯密度更大幅提升80%。

5G連網

目前外界普遍認為，蘋果將於今年推出支援5G的iPhone機款。

JP Morgan分析師去年12月表示，所有新iPhone機款都將支援6GHz以下的5G，而「Pro」版則將支援mmWave；Wedbush今年6月預期，蘋果今年將同時推出僅有4G及支援5G的機款。

TrendForce推測，為抵銷昂貴的5G組件成本，蘋果將縮減盒裝配件。

iPhone 12爆料內容大整理！　傳最便宜機款只要1.62萬元起

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
男大生熱愛運動　上課突嘔吐…智商回到2歲
「Energy」Toro消失13年近況曝！公開「新男團合照」
前海陸上校分析館長中彈不死「是運氣好」　暗諷：以後日子不好過
快訊／梅莎開颱風眼了！威力直逼強颱　午後小心雷雨彈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

最便宜MacBook即將問世？達人爆料：有機會2.5萬元入手

LINE推出區塊鏈開發平台　打造數位資產管理服務

LG 高階5G新機「Wing」影片秀強大效能　售價傳3萬元有找

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

Nokia 開發新耳機「Power Earbuds Lite」　傳支援 Bluetooth 5.1 連接

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

最便宜MacBook即將問世？達人爆料：有機會2.5萬元入手

LINE推出區塊鏈開發平台　打造數位資產管理服務

LG 高階5G新機「Wing」影片秀強大效能　售價傳3萬元有找

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

Nokia 開發新耳機「Power Earbuds Lite」　傳支援 Bluetooth 5.1 連接

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

這病逼日相安倍請辭！身體有這5大警訊...快看醫生

MSCI發威！台股最後一盤爆474億元鉅量　台積電尾盤成交近4萬張

快訊／花蓮台9線吉普車換道「擦撞貨車」！駕駛重傷無心跳搶救中

臉書祖克柏怒槓蘋果！怒斥App Store規矩太多　阻止創新、競爭

丫頭撐爆超犯規白T！　激瘦9kg成果照曝…王子看傻：長大了

東森全球新連鎖發展迅速　旺沛支付帶槍投靠加入經銷商行列

罷捷缺件173份補上了！二階預計9月中開跑　啟動首日要做這件事

再唱《花木蘭》主題曲！李玟：相隔22年還是「最難唱的歌」第一名

山難搜救精英！高雄飛鷹大隊聯手安泰醫院　開辦初級救護員訓練

不怕低價進口豬衝擊　陳吉仲揭「台豬維持9成自給率」歷史證明

3C家電熱門新聞

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

豆腐頭、EarPods確定掰了？ iPhone12盒配件曝光

「怪物級」手機來了！　三星發布最強中階機 Galaxy M51 預告片

3C史上最艱難抉擇！　蘋果vs.三星　高階機王巔峰對決

亞馬遜首推「Halo」智能手環！2大超狂功能曝光　挑戰Apple Watch

iOS 14 的8大隱藏新功能搶先看！　更炫的新輔助手勢「Back Tap」登場

iPad Air 4 說明書流出！　洩漏超大螢幕與側邊 Touch ID 設計

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

影／iPhone 12長這樣？超精準模型機流出

LG 高階5G新機「Wing」影片秀強大效能　售價傳3萬元有找

Nokia 開發新耳機「Power Earbuds Lite」　傳支援 Bluetooth 5.1 連接

你有多窮Google都知道！

更多熱門

相關新聞

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

蘋果iPhone新機發表會進入倒數，果粉引頸期盼今年5G旗艦機iPhone 12的樣貌，根據《ETtoday新聞雲》記者先前就取得超精準模型機的報導（iPhone 12長這樣？超精準模型機流出），再綜合整理目前iPhone 12的相關消息，今年將推4款iPhone 12系列新機，最大螢幕6.7吋維持三鏡頭。

蘋果市值贏179國GDP　美科技股首超全歐洲

蘋果市值贏179國GDP　美科技股首超全歐洲

iPhone 12多貴3千元還不給豆腐頭

iPhone 12多貴3千元還不給豆腐頭

3C史上最艱難抉擇！　蘋果vs.三星　高階機王巔峰對決

3C史上最艱難抉擇！　蘋果vs.三星　高階機王巔峰對決

AirPods市佔下滑但仍有3成 估今年銷量上看至8200萬組

AirPods市佔下滑但仍有3成 估今年銷量上看至8200萬組

關鍵字：

蘋果iPhone 12

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

15歲小小彬升高中了！

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

國一女見網友失聯　學校3項聲明

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

趙小僑跳ITZY舞蹈　兒嚇壞：媽太強了

梅莎最接近台灣時刻到　將轉強颱

男歌手飲料遭下鉛毒「毀嗓10年」崩潰引退！爆兇手是爆紅男星

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面