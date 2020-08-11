iPhone 12爆料內容大整理！　傳最便宜機款只要1.62萬元起

▲蘋果新一代iPhone最快將有機會於下個月亮相 。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

過去幾年來，我們共同見證了許多iPhone的重大發展，包括移除標誌性的實體Home鍵、添增大螢幕版本、取消3.5mm耳機介面、導入Touch ID及Face ID等。時序進入秋季，蘋果新一代iPhone最快將有機會於下個月亮相，今年蘋果又將給我們帶來什麼驚喜呢？

先前關於蘋果新機的規格、外型等已有許多爆料訊息，但實際情況仍待蘋果揭曉，以下為《ETtoday新聞雲》記者整理，iPhoen 12（暫稱）至今以來的消息：

發布日期

根據往年慣例，蘋果秋季發表會通常會在9月初至9月中旬登場，但今年受到新冠肺炎影響，中國有許多工廠被迫關閉或減緩生產速度，而這勢必會對包括蘋果在內的諸多科技公司造成衝擊。就目前消息來看，樂觀的情況下可能僅延遲幾周，而最壞的情況則可能延遲數個月。

雖然有報導稱，蘋果正努力確保iPhone 12能「準時」登場，但日前高通財務長Akash Palkhiwala透露，Q4將有一款5G旗艦手機延遲推出，外界猜測該機款就是蘋果iPhone 12；此外，蘋果財務長Luca Maestri在財報電話會議中表示，今年的新機開賣時間會較往年更晚。

目前有消息稱5.4吋iPhone 12及6.1吋iPhone 12 Max將於10月2日開始預購，10月9日上市；高階款6.1吋iPhone 12 Pro及6.7吋iPhone 12 Pro Max則於一周後的10月16日展開預購，於10月23日開始發貨。

價格

售價方面消息則眾說紛紜，但都相去不遠。綜合目前爆料者說法，5.4吋iPhone 12起售價約為749美元（約新台幣2.22萬元），較前代的iPhone 11貴50美元；6.1吋起售價約在800至850美元左右（約新台幣2.37萬元至2.52萬元）；6.1吋iPhone 12 Pro及6.7吋iPhone 12 Pro Max的價格則可能與iPhone 11 Pro系列相同，起售價分別為999美元（約新台幣2.96萬元）及1099美元（約新台幣3.26萬元）。

日前有消息指出，除了5G機款外，蘋果也有意為iPhone 12推出4G版本，售價則為549美元（約新台幣1.62萬元）起。

▲iPhone 12模型。尺寸左起分別為6.7吋、6.1吋及5.4吋。（圖／截自YouTube／MacRumors）

設計

目前有諸多消息指出，蘋果將稍微更改iPhone的外觀，新機款將具備平坦的外框，類似於最新的iPad Pro，也有說法稱是採用iPhone 4的設計語彙。

長期以來，一直有傳聞稱蘋果將「消除」或「縮小」iPhone的瀏海，不過對於那些想「剪」劉海的用戶來說可能又要失望了，因為所有目前釋出的渲染圖及設計圖透都顯示，iPhone 12系列仍有瀏海，且尺寸「不變」。背面部分，iPhone 11系列略為凸起的方形相機模組預計將延續至iPhone 12系列，有消息稱傳聞已久的ToF相機將有機會在iPhone 12上採用。

至於機身部分，根據網友於網路論壇上釋出的模型機比較圖，5.4吋iPhone 12的機身尺寸雖然仍較初代iPhone SE大，但會比新iPhone SE小一些，喜歡小手機的用戶可以持續關注。

蘋果為去年的iPhone 11 Pro推出夜幕綠新色，而有消息稱今年的iPhone 12 Pro將添「海軍藍」新色。

相機

多鏡頭可說是近年來智慧型手機的標配，最新消息指出，蘋果將在這次的新機中添增6400萬畫素相機，為與三星競爭，蘋果可能正在計畫為iPhone 12 Pro系列進行大幅度的解析度升級及更強大的變焦。

日前比較多人傳的消息是，iPhone 12 Pro系列2機款將添增與iPad Pro相同的LiDAR感應模組。此外，也有爆料稱iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max將能以每秒240幀的速度錄製4K影片，這意味著剪輯的慢動作最高可達8倍，爆料稱，這項壯舉主要受惠於A14處理器與新的圖片輔助處理器的協作。

▲PhoneArena設計的iPhone 12渲染圖。據爆料人士說法，此圖設計相當「接近實機」。（圖／取自PhoneArena）

螢幕

外界普遍預期，今年的iPhone 4機款都將搭載OLED螢幕。據媒體報導，蘋果將向三星和LG訂購OLED面板，三星將是「Pro」系列面板的主要供應商，而LG則將為非Pro機款提供OLED面板。

至於此前許多人爆料的120 Hz螢幕更新率，目前說法則略有分歧。此前，由於Android陣營的競爭對手以及蘋果自家的iPad Pro都已支援120 Hz螢幕更新率，因此有多位分析師及爆料人士認為，iPhone 12 Pro系列機款有機會搭載與iPad Pro相同的ProMotion技術。但近期包括爆料者EverythingApplePro、XDA Developer的Max Weinbach及YouTuber Filip Koroy都持反對意見。

處理器

蘋果去年的A13 Bionic處理器表現優異，有許多人曾任為其效能有可能被iOS拖後腿，但最終證明，A13 Bionic處理器為蘋果提供了強大的效能，並使iPhone 11的計算攝影（Computational Photography）提升到了一個全新的層次。

而最新消息稱，蘋果將在2020年推出一款基於5奈米工藝的新晶片，據傳這將使iPhone的性能達到MacBook Air的水準。

電池

從目前釋出的消息來看，今年iPhone的電池容量恐較2019年的機款略有縮水。

以下為網傳iPhone 12系列機款的電池容量：

5.4吋iPhone 12：2227mAh

6.1吋iPhone 12 Max：2775mAh

6.1吋iPhone 12 Pro：2775mAh

6.7吋iPhone 12 Pro Max：3687mAh

作為比較，以下為當前iPhone機款的電池容量：

6.1吋iPhone 11：3110 mAh

5.8吋iPhone 11 Pro：3046 mAh

6.5吋iPhone 11 Pro Max：3969 mAh

4.7吋iPhone SE（2020年）：1821 mAh

由於目前此訊息仍在傳言階段，因此數字可能不準確，不過這可能意味著，蘋果新機的續航力不會有大幅提升的狀況。

▲iPhone 12盒裝內可能不會納入EarPods及充電器。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

盒裝

有許多消息稱蘋果將取消為iPhone盒裝配備有線耳機EarPods及「豆腐頭」充電器，包括天風國際證券分析師郭明錤、《日經新聞》及多名爆料達人都有共識。日前，又有網友爆出蘋果問卷調查題目，問及用戶舊有充電器的處置方式，似乎也暗示了蘋果有意刪除這項配置。