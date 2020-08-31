9/1起交通大執法1個月！5重點取締項目曝　台大教授：大家小心了

▲警政署呼籲，汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人，尊重「行人路權」。（圖／翻攝警政署網站）

記者陳俊宏／綜合報導

交通部與警政署合作，9月1日起將展開為期1個月的全國「路口安全大執法」，包括五大重點取締項目，像是汽機車不停讓行人可罰1200到3600元。台大法律系教授李茂生今天（31日）也提醒，「大家要小心了。」

警政署表示，據交通部統計，108年全國道路交通事故30日內死亡人數為2865人，較107年增加85人；今年1至5月為1221人，較去年同期增加47人，經分析約有6成發生於路口，其中行人死亡人數近4成亦發生路口；路口行人致死事故肇因以車「未注意車前狀況」、車「搶越行人穿越道」及行人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為前3肇因，為防止惡化，路口加強執法刻不容緩。

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警政署說，104年至109年6月份各警察機關針對「車不讓人」、「行人違反路權」違規行為舉發件數，104年87萬9698件、105年92萬4921件、106年105萬9530件、107年113萬2792件、108年138萬1063件、今年1至6月份77萬9110件，執法強度逐年增加，惟民眾守法觀念有待加強。

▲▼警政署說，行人應依規定行走行人穿越道。（圖／資料照／記者李毓康、張一中攝）



為此，內政部與交通部規劃自9月1日起實施全國同步「路口安全大執法」，藉由強力執法手段，提升用路人守法觀念，以維護道路交通安全。

警政署表示，為宣示政府維護路口安全，已發函各縣市警察局規劃為期1個月路口安全大執法工作，其執法重點項目為：

1、汽機車不停讓行人

2、車輛轉向不暫停讓行人優先通行

3、汽機車闖紅燈及紅燈右轉

4、行人未依規定行走行人穿越道

5、行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路

警政署同時呼籲，汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行停讓行人，尊重「行人路權」；行人亦應依規定行走行人穿越道，不闖越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定。李茂生今也在臉書貼出此訊息，提醒「大家要小心了」，警政署要求9月1日至30日加強執法。

而汽機車不停讓行人可罰1200到3600元；汽機車闖紅燈可罰1800到5400元；汽機車紅燈右轉可罰600到1800元；行人未依規定行走行人穿越道可罰300元。