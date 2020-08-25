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安心國旅補助經費8月底就快用完　觀光局擬額度減半、最慘提早結束

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,嘉義布袋港,國旅爆發。（圖／記者李宜秦攝）

▲國旅大爆發，安心國旅補助已經快用完。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

政府7月起推出安心國旅補助，截至8月中旬已有逾400萬民眾參與，初估帶動產值逾7倍，但國旅爆量也使原先要用到10月底的39億元預算，提早在8月底就「水位吃緊」。據瞭解，交通部觀光局對此已擬定包括爭取預算加碼、補助額度減半、以及補助提早截止3腹案，全力向交通部、行政院及立法院爭取，但若水位無法回補，補助也恐將被迫提早結束。

疫情重創觀光旅遊業，連帶影響國內消費及周邊產業從業人員的生計。為將低衝擊、避免造成連鎖反應，政府緊急提出紓困振興計畫，其中因國門嚴管而成「海嘯第一排」的觀光旅遊業，則由交通部長林佳龍7月起推出的「安心國旅」，接續6月「防疫旅遊」，透過補助及人才培訓等，為觀光業注入動能，成為帶動國旅的火車頭，與振興三倍券、農遊券達互相加乘的綜效。

請繼續往下閱讀...

這次安心國旅補助因後疫情的「報復性出遊」，加上不限平假日，造福許多無法在平日排假的社會新鮮人及基層勞工，終於首度享用到國旅補助；然而，國旅爆熱雖帶動驚人的周邊產值，卻也導致原先打算用到10月底的預算，提早在8月底就水位吃緊，恐只能撐到9月上旬。

▲▼國旅,觀光,觀光客,花蓮,旅遊,旅客,導遊,領隊。（圖／記者李宜秦攝）

▲國旅大爆發，安心國旅補助已經快用完。（圖／記者李宜秦攝）

官員透露，觀光局內目前正在擬三個應變方案，第一是順利爭取到行政院加碼補助，自由行方面因政策支持合法旅宿，也因東部、離島人潮擁擠，目前遊客已回流至中南部及北部，讓許多業者感受到「回溫」，另參加旅行社團體旅遊之民眾亦超過30萬人，推估若加碼34億元，讓全案如期執行至10月底，可帶動1305萬人次出遊，國旅內需「食、宿、遊、購、行」直接間接效益至少約500億元。

若行政院、立法院不同意加碼，其次方案則就紓困振興預算中由交通部主管之項目內移緩濟急，移撥約16億元，但若要如期至10月底，補助額度勢將減半，包括自由行住宿補助每人1千元補助可能減半為5百元，離島加碼也恐將取消；另團遊優惠也將從每團3至7萬元降至1.5萬元。但此方案恐引發消費糾紛，觀光局希望盡力爭取，避免變動執行中的政策。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲若行政院、立法院不同意加碼，補助經費預算完畢，恐直接宣布安心國旅補助「完成階段性任務」提早結束。（圖／觀光局提供）

第三方案則是若行政院、立法院不同意加碼，也不同意交通部內以移緩濟急移撥經費，則可能在既有39億元預算執行完畢後，即宣布安心國旅補助「完成階段性任務」提早結束。但觀光局評估，由於目前國旅正開始回流西部及北部，加上暑假結束，此時取消恐將衝擊產業，三倍券若未搭配國旅，也可能轉為替代性消費少振興效果，相關產業甚至提早出現歇業潮和失業潮。

對此，交通部表示，安心國旅相關應變方案，目前尚由觀光局研擬中，由於安心國旅屬紓困振興的國家重大政策，且已有顯著的振興效益，將全力向行政院及立法院爭取加碼，希望在紓困振興的同時，也透過補助支持合法旅宿及開發精緻、深度旅遊的業者，促進台灣的觀光旅遊業轉型升級。

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