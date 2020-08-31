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警政署「7000支電擊槍標案」遭爆量身訂作　他憂殺警案恐再發生

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本刊記者使用有爭議的電擊槍電擊大腿，僅感到輕微刺痛、麻痺。

圖文／鏡週刊

警政署在8月21日公告，欲花近8,000萬元預算採購約7,000支電擊槍，以充實基層員警的裝備，避免鐵路殺警案的憾事再發生。但本刊接獲爆料，指該標案疑似涉及綁標，且產品在美國侵權，爆料者還質疑該款欲採購電擊槍威力不足，呼籲警政署要正視此情況。

針對員警使用電擊槍的狀況，A先生表示，執法者會面臨歹徒突然的攻擊，以前的標準動作，是要求員警先進行「喝阻放電」，然後再安裝拋射式卡匣進行射擊，一來一往會產生時間差，也會讓員警曝露於危險中。然而警政署打算採購的電擊槍，就是使用傳統的填充卡匣，加上使人癱瘓的電流明顯能量不足，難以產生強而有力的嚇阻作用。

有爭議的電擊槍（上圖）經實際測試，確認電波微弱，只在靶紙留下小範圍痕跡；其他廠牌的電擊槍（下圖）電流強大，在測試靶紙上留下大片藍色痕跡。

為了證明自己的說法無誤，A先生還當著記者的面，實際操作有爭議的電擊槍，以及其他型號的電擊槍進行比較。本刊發現，有爭議的電擊槍在放電時，電流與威嚇聲響看似強大，但將其拋射出來的探頭，接上測試用的靶紙再行擊發時，電流能量比起其他電擊槍明顯微弱許多。

此外，A先生還將有爭議的電擊槍對準自己的大腿直接放電，雖然電流聲十分驚人，但他卻毫無異樣，記者跟進測試，僅感覺些微麻痺、刺痛，像被電蚊拍電到一樣，並無使人喪失行動能力的效果。


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