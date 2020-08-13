開疝氣術後蛋蛋爆痛！男忍16hrs錯過救援期　「睪丸壞死」怒告醫

記者徐愷昕／台南報導

劉姓男子2015年間在張姓醫師執刀下進行疝氣修補手術，未料術後3日，他右側陰囊爆痛16小時，遂緊急返院掛急診，轉給另名石姓醫師手術。術中石醫發現劉男右側睪丸缺血，趕緊向張醫諮詢，但張醫認為問題產生與疝氣手術關聯性不高，拒絕打開傷口進行處理，致石醫最後僅做睪丸固定術，劉男右側睪丸終因缺血性病變壞死，經切除確定影響生殖能力。劉男為此怒提告張醫，近日判決出爐，法官認定張醫無罪。全案仍可上訴。

▲劉姓男子2015年間在張姓醫師執刀下接受疝氣手術，未料術後卻出現睪丸壞死狀況。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

安南醫院張姓醫師2015年11月10日替劉男執行右側腹股溝疝氣修補手術，沒想到束後劉男右側陰囊卻持續疼痛，在隱忍16小時後，他於同月13日掛急診，轉至同院石姓醫師門診就診。

石醫看診時見劉男右側睪丸扭轉，遂緊急安排睪丸固定手術，孰料術中發現他右側睪丸缺血，懷疑與疝氣手術有關，便於術中向原本執刀的張醫諮詢，但張醫認為此事與原手術相關的可能性不高，拒絕打開疝氣手術傷口進行處理，最後石醫經與劉男家屬討論，於當日僅完成睪丸固定術，劉男右側睪丸終因缺血性病變壞死。

劉男事後選擇在別間醫院切除壞死睪丸，但因生殖能力確定嚴重減損，他怒至法院提告張醫。法庭上張醫辯稱，石醫術中來詢問時曾表示「劉男睪丸已壞死建議切除」，所以他才反對打開傷口的提議；而辯護人則指出，張醫之所以判斷救治可能性不高，是因石醫下刀時就發現劉男右側睪丸呈現紫黑色變化，肉眼觀察已壞死，張醫當下聽到後覺得打開傷口不僅無助於治療，反將增加感染風險，故決定不打開傷口，一切都是臨床專業裁量。

法院審理時，根據衛福部醫審會提供的文獻資料得知，「愈早打開原疝氣手術傷口，救治機率自然提高，6小時內打開大部分可救回；12小時內救回機率50%；24小時則僅有10%，但不打開就一定會壞死」，但根據本案，劉男疼痛超過16小時才就診，手術當時已逾21小時，當下若打開傷口，不僅救治患者睪丸之機率不高，確實會增加感染風險。

台南地院認為，此事件沒有具體說明原疝氣手術的時間、有無其他醫學上風險，又或者醫師所採取或不予採取的醫療處置行為是否確有明顯違失，如果單憑張醫手術會診中認為無打開原手術傷口的必要，就認為張醫有醫療疏失，這樣下結論實在有點倉促，審結依證據不足，判張醫無罪。全案仍可上訴。

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