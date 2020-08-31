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少女失聯2天！高雄警「列4嫌疑人」持續追　爸嘆：吃不下也睡不著

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記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄市一名年僅14歲的國中少女29日離家，前往新竹高鐵站，並搭上陌生網友的車後隨即失聯。警方經深入偵辦，鎖定車牌開頭「7923」車輛，並在新北市尋獲該車，但車內僅有盧姓駕駛（37歲）一人，少女至今仍下落不明。高雄三民二分局偵查隊曾順光指出，網友提及的線索，警方都在掌握中，目前共有4名可疑對象，其中也包括曾涉嫌2度性侵未成年少女的羅姓保全，警方不會放棄任何線索，將以少女安全為第一，盡速破案。

▲國一少女出新竹高鐵後失聯　媽媽急瘋「PO奇怪網友」對話協尋。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲高雄國一少女搭高鐵北上後失聯。（圖／記者陳凱力翻攝）

初步了解，該名失蹤少女今年就讀國一，正準備升國中二年級，暑假期間積極上網尋找打工機會；少女母親透露，女兒5月份就與一名男網友多次私訊聊天，對方以「打工應徵」為誘因，開出時薪200元、且每周有5萬元消費預算吸引女兒，日前還透過宅配寄來手機、門號及現金。

29日當天，少女向家人佯稱要與同學到旗津遊玩，隨後卻與同學搭乘高鐵前往新竹與網友碰面，2人於當天下午2時50分分開，並約好傍晚5時在高鐵站會合南返，不料少女卻一去不回，且手機也打不通，同學站在原地等了6個小時後深覺情況嚴重，這才立即報警，並將偷偷記下來的車牌號碼供給警方。

▲少女新竹高鐵失聯！最後定位竟在台北市中正區　母再公布特徵尋人。（圖／少女家屬提供）

▲少女與網友相約面試打工，搭上車後就此失聯。（圖／少女家屬提供）

由於網友經過交叉比對，發現該名誘拐少女的網友曾留下手機號碼，經比對找到竹東一名王姓男子曾刊登租屋訊息，再透過該號碼查詢WeChat，竟發現曾在107年兩度下藥性侵國中少女的羅姓保全大頭照，且手機號碼留下的mail信箱，在twitch平台同樣也找到羅男，種種資訊顯示目前少女的處境相當危險。對此，現場有記者提問，羅男好友稍早在網路上替他澄清，表示羅男帳號遭人盜用，並未與該名高雄少女接觸；但對於這一說詞，曾順光則說警方目前仍持保留態度，還需要深入釐清。

警方第一時間透過GPS試圖尋找少女，但少女的手機訊號不斷變動，且定位範圍過大，搜尋相當不易，所幸警方已掌握車牌號碼及車主身分，經相關單位加強攔查後，於今（31日）下午攔獲該輛車牌號碼為「7923」的轎車，但車內卻只有另名盧姓駕駛（37歲），未見羅男及少女身影。

▲高雄少女失聯2天！「嫌犯人、車」新北尋獲（圖／記者陳以昇攝）

▲▼高雄少女失蹤，羅姓保全涉有重嫌，曾有2次性侵前科。（圖／記者陳以昇攝）

▲警方今下午在淡水查獲該輛嫌疑車，但車內卻僅有盧姓男子一人。（圖／記者陳以昇攝）

盧姓駕駛供稱，29日下午在新竹高鐵站遇到少女攔車，載她北上後將其放在永和某處下車，隨後就不知少女去了哪裡。但盧男說法疑點重重，且該輛轎車也非登記在盧名下，目前警方仍持保留態度，正深入釐清中。

曾順光表示，目前警方一共匡列4名嫌疑人，其中也包括羅姓男子，目前的線索、相關跡證仍在進行比對、過濾，警方不會放棄任何可能的線索，一切與少女的安全為第一優先考量，將盡速破案，幫助失聯少女回家。

▲▼高雄少女失聯，高雄三民二分局偵查隊曾順光。（圖／記者黃子倩攝）

▲高雄三民二分局偵查隊曾順光。（圖／記者黃子倩攝）

少女的父親稍早受訪時也表示，女兒至今都未與家裡連繫，雖然目前警方已經找到該輛嫌疑車及駕駛，但孩子不再車裡，只能靜候警方進一步通知；另一方面，有網友提及曾有性侵前科的羅男很有可能涉案，父親也表示，「這個聽了當然很害怕，現在媽媽也知道了，但就目前有找到嫌犯（盧男）來講，至少安心一點點，表示還有機會突破現況。我現在沒辦法正常睡、肚子也不餓，只掛念我的女兒而已，希望她趕快回來。」

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▼少女父母現在吃不下、也睡不著，只希望女兒趕快回家。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼高雄少女失聯，父親受訪。（圖／記者黃子倩翻攝）

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