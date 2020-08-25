北市捷運站「機車格」收費推400元月票吃到飽　智慧支付可折價

▲台北市捷運周邊機車格，25日推出400元月票吃到飽。（圖/記者陳明仁攝）



記者林彥臣／綜合報導

台北市停管處2019年起推出「4階段機車全市收費政策」，繼完成16處商圈機車停車格納入收費之後，現在推出第2階段「捷運站周邊收費」，將捷運板南線、淡水線沿線大約1萬個停車格納入收費，以及全市「1張單」配套措施，並且同步推動「400元月票」吃到飽，於今天（25日）開賣，

「北市路邊機車停車月票」措施，自2020年8月25日起，停管處官網將販售全市路邊機車收費格位月票，每車每月售價400元，每月25日起販售次月月票，月票僅限線上訂購，並提供線上付款及現場付款2支付管道；為鼓勵民眾使用智慧支付，使用智慧支付線上購買路邊機車月票可再折價100元，如民眾想現場購票，可至各行政區指定停車場現場購買。

請繼續往下閱讀...

北市交通局停管處表示，停管處自108年起推動北市4階段機車全市收費政策，第1階段商圈部分已於2019年完成16處商圈機車停車格納入收費，實施後減少機車久佔情形，未來仍將分階段推動第2階段捷運站周邊收費，包括捷運板南線（藍線）的昆陽站、後山埤站、永春站、市政府站、國父紀念館站、忠孝新生站、善導寺站、台北車站、西門站，以及龍山寺站。

停管處也特別提醒，假使民眾於8月25日首日就購買機車停車月票，使用期間為9月整月份；如果是在9月5日才購買月票，使用到期日也是到9月30日，9月5日以前等於都沒辦法享受到此月票優惠，因此建議民眾早點購買較划算。另外，原路邊區域性月票（內湖科學園區、松山車站及士林夜市周邊）將於全市月票開賣日起停售。