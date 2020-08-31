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梅莎最快今變強颱「全台雨2天」！最靠近時間出爐　10號颱也可能生成

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，中颱梅莎今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東方840公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年第一個強颱將誕生！中央氣象局預報員劉沛滕表示，中度颱風梅莎（Maysak）最快今天（31日）深夜增強為強烈颱風，預計周二清晨離台灣比較近；而今和周二受到颱風外圍環流影響，各地天氣不穩定，出門記得攜帶雨具。他也提到，周五前後日本南方海面可能有低壓發展，有機會進一步增強成熱帶性低氣壓或颱風。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今颱風外圍環流帶來較多水氣，北台灣和宜蘭有不定時短暫陣雨或雷雨，中南部沿海地區清晨也有些降雨；而中南部、花東午後有雷陣雨，且因中南部位於背風側，雷雨較明顯，可能有短時強降雨。

請繼續往下閱讀...

劉沛滕說，周二也是類似天氣，下半天西南風開始進來，中南部、尤其是南部有迎風面降雨；周三起有些不強的西南風，且後期風向較亂，但台灣附近整體來說相對較低壓，仍以午後雷雨為主，而中南部和東北部水氣較多，除午後其他時間不定時有些降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，中颱梅莎今晨2時中心氣壓940百帕，中心位置在琉球南方640公里海面上（鵝鑾鼻東方840公里海面上），以每小時31轉21公里速度，向北北西進行；中心附近最大風速每秒45公尺（即每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（即每小時198公里），相當於16級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑80公里。

劉沛滕分析，預估梅莎往琉球方向，最快今深夜增強為強颱，預計周二是它強度最強時；估周二清晨梅莎離台灣比較近，不過，仍有約500公里遠，發布海上颱風警報的機率非常低，但基隆北海岸、東半部和恆春半島要注意長浪發生。

另外，劉沛滕也提到，梅莎北上之後，日本南方、台灣以東太平洋海面，由於偏向低壓環境，滿適合低壓發展；預計周五前後有低壓發展，且有可能變成熱帶低壓或颱風，但位置較接近日本，離台灣更遠了。若屆時成颱，將是今年第10號颱風「海神」（Haishen）。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼劉沛滕說，梅莎將往琉球過去。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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