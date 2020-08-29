出差2天！停路邊新車慘遭刮　車頂留長長「高速公路」…車主氣炸

▲車停路邊遭惡意刮花，車主氣炸PO文。（圖／翻攝臉書「台北之北投幫」）

記者陳韻如／台北報導

台北市北投區近日傳出刮車事件！一名男子在臉書社團發文表示，自己因為出差，因此將車停放在路邊2天，孰料，出差返家卻見到車頂上長長的刮痕，而調閱監視器後，發現是有人惡意所為，氣得他在網路上PO文，提醒民眾要多加注意。

原PO在臉書社團《台北之北投幫》氣憤PO文表示，自己因為出差，因此將新牽不到一個月的車子停在復興四路上2天，沒想到當他回來準備開車時，就發現車頂上長長的刮痕。

原PO表示，因監視器有拍到他停車的位置，因此他一定找得到刮車的兇嫌，而他會PO文，「一是希望兇手看到後這幾天反省一下（雖然我覺得這種社會毒瘤應該沒有羞恥心）、皮繃緊一點，先把錢準備好。二是建議大家，若車子停放在路邊，上車前請多花幾分鐘檢查自己的愛車，遇到和我類似的狀況也請不要姑息，一定要報警。」

這篇文章PO出後，有不少網友紛紛支持原PO提告，並留言，「讚，告下去就對了

有些人就是腦子不好使」、「支持提告！台灣就是有這種手賤腦殘欠教訓」、「告好告滿，家長沒教好的就由社會來教。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

快訊／台中男陳屍妻娘家門前！胸口「穿刺傷」 身旁留一把水果刀

埔里男醉倒路中！貨車駕駛當「黑色垃圾袋」輾過 他全身骨折慘死

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡