「藝FUN券2.0」9點開搶！4大資格、申請流程一次看懂　嬰兒也能辦

記者趙蔡州／綜合報導

第二波紙本藝FUN券8月31日早上9點開放登記，只要是第一波藝FUN券未中籤者，並且符合登記資格的三大群體，均可以帶健保卡至四大超商登記，9月8日就會公開抽出60萬名得主。文化部提醒，本次登記時間長達一星期，嬰幼兒只要擁有健保卡，父母也可以代為登記。

根據文化部網站公告，第二波紙本藝FUN券登記資格，為第一波「數位藝FUN券」未抽中者，且符合三大條件其中一項，分別為「18歲以下，民國91年1月1日以後出生」、「65歲以上，民國44年12月31日以前出生」、「身心障礙朋友，持有有效之身障證明」，均可以登記參與抽籤。

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▲登記資格為第一波「數位藝FUN券」未抽中，且符合三大條件其中一項者。（圖／文化部）

文化部表示，符合資格的民眾，可以持健保卡至四大超商登記（包含7-11、全家、萊爾富、OK），也可以自備讀卡機在家上網登記，登記時輸入的聯繫資訊，本人或親人的手機號碼、電子郵件均可，至於嬰幼兒部分，只要擁有健保卡，父母就可以代其登記。

▲四大超商（包含7-11、全家、萊爾富、OK）均可登記。（圖／業者提供）

第二波「紙本藝FUN券」預計發行60萬份、每份為600元，總共發行3.6億元。紙本券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。民眾進行藝文消費時，只要出示紙本藝FUN券，讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。