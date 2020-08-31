疑帶走高雄少女！「保全界李宗瑞曝」有2次性侵前科　專挑未成年

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高雄市一名年僅14歲的國中少女29日離家，搭高鐵北上往新竹，搭上陌生網友的車後旋即失去聯繫，母親心急如焚報警求助，但警方追蹤後卻發現少女手機GPS位置不斷變動，尋人難度高。新聞曝光後，PTT一名網友透過資料比對分析，發現107年一名涉嫌下藥性侵國中少女的羅姓保全手機、mail皆與帶走少女的男網友相同；而警方稍早也證實，該名男網友身分有高度可能性就是羅姓男子，目前正鎖定追查中。

▲高雄少女失蹤，羅姓保全涉有重嫌。（圖／翻攝PTT）

少女母親指出，女兒5月份透過網路結識一名男性網友，雙方疑似商妥「代打電玩」打工，對方還宅配寄來手機、門號與現金；少女29日午後搭乘高鐵北上到新竹與該名網友見面，搭上對方的車後旋即失去聯繫。

警方深入調查，發現少女與該名男網友的手機GPS訊號不斷變動，經多次追蹤下，終於於31日下午2時許在新北市發現該名羅姓男網友座車，但經搜索後卻發現駕駛的是另名盧姓男子，且車內也未見少女身影，目前少女及羅男下落為何仍待釐清。

▲羅男座車在新北市被警方尋獲，但車內卻未見少女身影，且駕駛也非羅男，而是另名盧姓男子。（圖／記者陳以昇攝）

在少女失聯的消息曝光後，PTT有網友根據與少女聯繫的該名男網友臉書帳號交叉比對手機號碼、mail等資訊，發現該名男網友與107年涉嫌下藥性侵國中少女的羅姓保全資料完全相同，網友得知後也紛紛替少女祈禱，希望她能盡快平安回家。

據了解，羅男曾有2次性侵前科。根據判決書，該名羅男107年在某保全公司擔任區經理，負責面試工作，但羅男竟藉機在人力銀行網站尋找急需打工的未成年少女，隨後以面試為由先後約出2名國中少女，羅男見其涉世未深，竟將藥物摻入飲料中將少女迷昏，再拍下多張猥褻照片，並且手淫餵精、性侵得逞，過程全用手機拍下，猥瑣行徑宛若李宗瑞翻版；台北地院一審依法判處羅男有期徒刑10年，目前全案仍在上訴中。此次羅男疑似又以打工為由誘拐高雄少女北上，失聯至今已逾47小時，雖然羅男座車被警方查獲，但目前少女仍不知所蹤。

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▼少女失聯至今已逾47小時，警方查獲羅姓男網友座車，但仍未見少女身影。（圖／少女家屬提供）