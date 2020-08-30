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「到底做了什麼…」館長講到快哭　連續擦淚4次：去看看我的心血

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記者鄒鎮宇／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨被開3槍後倒地送醫，他在病房中還原槍案當下的過程，坦白自己在鬼門關前走了一。館長除了痛批被抹黑之外，也感謝所有關心他的人，邊說邊用左手拭淚，希望大家可以去看看他在台中開設的健身房，「我的心血啦，大家可以去看看，謝謝各位。」

館長28日被23歲男子劉丞浩持「沙漠雛鷹」手槍近距離連開3槍，倒地後透過助理開直播，隨即送往林口長庚醫院治療，經過7小時的手術後保住一命，30日轉往普通病房觀察。

▲▼「到底做了什麼…」館長講到快哭　連續擦淚4次：去看看我的心血。（圖／翻攝館長YouTube）

▲館長在病床上講到快哭，連續擦淚4次感嘆「我做了什麼」。（圖／翻攝館長YouTube）

 ▲▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

▲館長坦言，直播是為了交代遺言，當下以為自己會死。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

助理小宇30日在Youtube播放館長預錄影片，館長先敘述遭槍擊的始末，認為槍手起初要攻擊助手，隨後朝著他的頭開槍，還好他用手擋住，才保住一命。

館長越講越走心，除了感謝案發後關心的各方好友之外，也心心念念著自己的事業，不甘心的他用左手緩慢擦著眼睛，「我覺得我還是想講 我到底做了什麼，我都做正經生意，我到底做了什麼？我真的很痛，睡睡醒醒，非常的痛，你們的話讓我比較不痛，警方也很辛苦，我們的司法單位可以查一個水落石出，很多警察朋友第一時間就關心我，我很感動。」

館長說，他很對不起關心他及身邊的好友，讓他們變很忙，「這段時間我不在，不好意思由小宇代班，台中館9月1日開始，我的心血啦，大家去看看，謝謝各位，謝謝…」

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▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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