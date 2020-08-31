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沈富雄稱館長「知道不會死才表演」！網灌爆臉書：何時看你表演

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▲▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

▲館長首度現身錄影駁斥謠言。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨中彈送醫，經7小時的手術後保住一命，30日首次出現在鏡頭前與粉絲對話，並點名前民進黨立委沈富雄，「有人說我開直播是在演戲，當時我血流如注，我怕我來不及交代遺言，才請助理開直播，讓我把想說的話說完」，同時將自己的槍傷在直播時秀出來嚴正駁斥。

沈富雄日前在政論節目「少康戰情室」評論槍擊案，館長本身就是練身體的，知道哪些地方會致命，哪些不會，而一般人對於自己面臨如此情況會不會死，其實大多心裡有數，「當他曉得自己不會死的時候，就知道我的表演時間到了，因此這個案子最大的受益者是館長。」

請繼續往下閱讀...

▲▼。（圖／翻攝少康戰情室YouTube）

▲沈富雄在政論節目中評論槍擊案。（圖／翻攝少康戰情室YouTube）

▲▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

▲館長在直播時點名沈富雄。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

館長對於沈富雄這一番話非常不認同，昨（30）日開直播時特別點名沈富雄，「沈先生你看一下，我為什麼要開直播，因為我那時候我看到我的手跟腳，真的是血流如注，像噴泉一樣，我覺得非常冷、很痛，頭非常暈」。

館長特別強調，怕自己時間不多了，才請助理開直播交代遺言，「我並沒有什麼自導自演，或者覺得自己生命沒有危險，你有看到這些開口了嗎？沒縫的時候一個洞這麼大，我的腿也是一個洞，左腳腳踝子彈卡進去，一顆完整的子彈從裡面取出來。」

許多網友看完館長的直播後，紛紛到沈富雄的臉書留言大罵，「何時看你表演，我想看怎麼知道，中彈當下不是致命傷，你比當事人還清楚」、「別人中槍也可以講的好像自己很懂，留點口德會比較好」、「你表演一個來看看，演的好我給你按讚」、「一個人中彈攸關生死，你上節目卻說人是表演，請問你是當事者嗎，做人要有良知好嗎」。

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