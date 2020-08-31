關鍵在法條！劉男被判「5年↓」 就贏了　律師揭：成功起訴還太淺

▲黃國昌擔任館長委任律師。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢日前遭槍擊，肇事劉男也已自首，不少人都相當好奇誰的律師團更強大。律師林智群在臉書表示，比起律師團陣容，重點其實是在案情本身，而律師最重要的任務則像是「資源回收業者」，要在雜亂的證據中找到金條；他還點出關鍵，「不是起訴就是贏」，就算劉男被起訴普通傷害罪，館長律師依舊敗戰。

律師林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文表示，許多人都很關心館長案件的雙方律師團陣容，不過檢察官、法官也都扮演了重要角色，且打官司最重要的還是案件本身。

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林智群舉例說明，像是鄭捷殺人的案件中，由於證據確鑿，因此不管是誰都能夠成功起訴；而律師的重要任務則在於整理證據，因為當事人即便提出了一大堆證據，可能都雜亂無章，甚至對案情沒有幫助，因此林智群比喻，「律師的工作就有點像資源回收業者，要在那堆垃圾裡面找出阿嬤藏在裡面的金條」，同時寫書狀，並說服檢察官起訴。

▲23歲的劉男已經自首。（圖／記者陳以昇攝）

至於館長一案，畢竟劉男都已經開槍了，警方一定會準備充足的證據並起訴，因此是否能打下漂亮的一戰重點不在於是否有罪，而是「起訴法條」。林智群認為，如果槍手被起訴殺人未遂或重傷害罪，處5年以上有期徒刑，即屬館長律師得分；如槍手被起訴普通傷害罪，處5年以下有期徒刑，則算槍手律師得分，至於槍砲的部分具有明確事實，因此就無關律師功力。

林智群強調，再以鄭捷殺人案來談，基本上只要沒有被判死刑，對辯護人來說都是重大的勝利，「不是起訴就是贏啊那太淺了！」