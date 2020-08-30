館長遭近距離槍擊專家怎麼看？警教官：應有開槍經驗但沒專業訓練





▲槍擊館長的劉姓男子正面照曝光。（圖／記者陳以昇攝）

記者張君豪／台北報導

台灣健身界名人館長陳之漢28日凌晨步出林口成吉思汗健身房旗艦店時遭家住北市內湖的無業男子劉丞浩（23歲、多項前科）近距離連開3槍倒地送醫，雖然事後劉男主動攜槍自首，但沉著冷靜的攜槍埋伏，公然當街狙擊館長導致網路媒體眾說紛紜。

▲警方查扣劉姓男子投案攜帶的沙漠雛鷹手槍及彈匣、子彈。（圖／記者陳豐德攝）

曾待過警方特勤隊的退役教官看過監視器表示，劉姓男子明顯用槍尚稱穩定，應有短暫手槍射擊經驗，但絕非用槍技術嫻熟的好手，研判應為受過短暫訓練上場，這一環節應與槍枝來源有關，警方也正深入追查。

曾擔任警特勤隊的退役警界教官私下接受《ETtoday新聞雲》記者詢問表示，從警方查扣的制式以色列武器工業（IWI）出產、俗稱「沙漠雛鷹」的傑里科（Jericho）941半自動手槍。這把名槍也是好萊塢電影「玩命關頭」系列中知名女星蓋兒·加朵飾演的性感武器專家「吉賽兒」隨身配槍。

警界教官表示，沙漠雛鷹擁有非常好彈道穩定性，槍枝提供者給的是使用9mm手槍彈版本，以及該槍射擊的板機擊發重量僅有5.5磅，就是一個提供初學者近距離可以快速射擊的設定，加上該槍板機重量，遠低於克拉克多數市售版手槍平均設定在6至7磅的板機重量，甚至台灣現行警槍PPQ NPA手槍板機警界普遍評價算相當輕快，但擊發重量也有5.6磅，仍比沙漠雛鷹重。

警教官說明，通常板機重量越重，射擊目標就需要更好的握持、瞄準能力，加上傑里科941手槍採輕快的單動板機擊發，遠比PPQ或軍警常用的Glock等、採雙動板機設計手槍，射擊速度更快，連續射擊更也容易保持穩定。

教官指出，監視器畫面顯示劉男射擊時有一定經驗，不像一般沒手槍射擊經驗民眾，開槍當下會非常緊張，或因射擊後座力產生明顯晃動；但劉男射擊時，左手掌握在槍枝下方，掌根和拇指並未牢牢推抵住手槍握把及滑套下方，顯見「他應該有手槍射擊經驗，但沒受過嚴格訓練」。

加上這起槍擊案的開槍距離都在5公尺內，但彈著點都擊中館長的右側手腳，顯示劉男非慣用手握持不穩定，導致「右撇子射擊往左邊偏」現象產生。對於有部分媒體、網路傳言劉男有受過專業射擊訓練，或者被黑幫送往海外受實彈射擊訓練，他認為「應該都是穿鑿附會的說法」

警界則認為，雖然據此研判劉男並非受過專業手槍射擊訓練，但幕後教唆者對槍枝性能、及發動狙擊的現場環境有深入研究，才會選擇這把準確、可快速射擊的高性能手槍，加上傑里科941手槍台警歷年查獲數量稀少，黑幫有能力提供這類珍稀手槍的多屬道上中生代實力派大哥，警方目前也正循槍枝來源特點，續追查幕後真兇。

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