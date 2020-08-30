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快訊／「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

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▲▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

▲館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube／下同）

記者趙蔡州／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨中彈送醫，經7小時的手術後保住一命，30日轉住進普通病房持續觀察。助理小宇30日再次在Youtube直播，並播放一段館長預錄的影片，這也是事隔2天後，館長首次出現在鏡頭前與粉絲對話。他回憶說，原本以為槍手是要對助理開槍，結果沒想到是衝著他來的，第一槍還是對準他的頭部。

助理小宇30日在Youtube播放館長預錄的影片。館長起初先感謝朋友、粉絲，社會大眾對他的關心，接著開始解釋槍擊案的始末，他說「那一天我看到槍手掏槍，我第一個擔心的是，槍手是不是要朝我的助理開槍」，結果沒想到是衝著他來的。

請繼續往下閱讀...

▲▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

▲館長表示，原本以為槍手是要對助理開槍，結果沒想到是衝著他來的。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube／下同）

他說「當時我坐在椅子上，大家都有看到那個監視器畫面，我坐在椅子上，他朝我的頭開第一槍，我手舉起來擋住了第一槍，兩槍都是打我的身體」、「所以有人說我是在演戲，或是有人說我在開直播，我看到一個名嘴，什麼沈富雄，說我是知道沒死才開直播。」

他表示，「沈先生你看一下，我為什麼要開直播，因為我那時候我的血，我看到我手跟腳，真的是血流如注，整個血像噴泉一樣，我覺得非常冷、很痛，頭非常暈」、「要暈倒前，我大喊你們有沒有事，有沒有人中槍，給我一根煙，把我手機拿著開直播，我要交代遺言，然後我就把遺言交代完了，接下來就是你看到的。」

他強調，「我並沒有甚麼自導自演，或者覺得自己生命沒有危險，你有看到這些開口了嗎？沒縫的時候一個洞這麼大，我的腿也是一個洞，左腳腳踝子彈卡進去，一顆完整的子彈從裡面取出來。」

▲▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

▲▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

▲▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

▲▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

 ▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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