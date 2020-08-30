27歲妹被撞「趕高鐵」拍完照就閃！肇事男找無人報警…她秒遭開罰

記者李忠憲／台中報導

台中市南區復興路15日上午10時許發生一起車禍！一名33歲的陳姓駕駛見前方路口號誌正在轉換黃燈，打算加速通過，不料，前方27歲蕭姓女駕駛直接剎車準備停等紅燈，他當場撞上對方的車屁股，對方遭撞後更直接離去，只好向警方求助，希望能找到蕭女談妥後續賠償事宜。警方認為蕭女在發生事故後沒有依規定處置，對她開罰。

▲▼蕭女被撞「趕高鐵」先行離去事故現場，遭警方開罰。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

陳姓男子向警方表示，15日上午他行駛於南區復興路上，因前方路口號誌正在轉換黃燈，他以為前方車輛會加速通過該路口，沒想到對方車輛卻是剎車準備停等紅燈，他隨即剎車仍是閃避不及，車輛右前車頭與前方左後側車身發生碰撞，當時雙方都有下車，他還告知對方他要報警，對方竟趁他去後方擺放三角錐時離去，只好求助警方，希望找到對方商談後續賠償事宜。

台中警方積極調閱監視器，循線找到與陳男發生擦撞的蕭姓女駕駛，根據當時發生經過請對方到案說明。蕭女向警方表示，當時她見號誌轉換準備停車，對方車輛從左後方追撞上來，雙方都有下車查看，但她沒有聽見對方說要報警，因為自己要趕高鐵，因此只有請乘客下車拍車損，沒有留下聯絡方式給對方就離去等語。

警方從監視器發現，蕭女因停等號誌遭後方陳男追撞，蕭姓駕駛雖非肇事主因，惟發生交通事故是事實，她卻稱因趕高鐵，請車內乘客下車拍照後就自行離開，也沒有知會對方駕駛就直接離開，這種處理方式實在是令人匪夷所思。針對蕭女發生交通事故後未依規定報警處理的違規行為，警方依規定予以製單舉發。

分隊長蔡興邦表示，蕭女與陳男發生擦撞，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，蕭姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發。」

警方呼籲，民眾發生交通事故後，應再三確認取得雙方共識，或依規定報案經警方到場處理，方可離開現場，除保障雙方權益，也避免事後反吃上肇事逃逸的罰單。

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