新竹女童被風箏捲上天！氣象局曝「七級風」威力

記者李宜秦／台北報導

新竹市府表示，一位3歲的林小妹妹因場內風勢、造成糖果風箏尾段纏住身體，被纏到大約10公尺高，造成驚嚇哭及頸臉擦傷。新竹市府表示，當地當時刮起七級風，才會發生意外。中央氣象局表示，吹起七級風的狀況下，步行就會不穩。另輕度颱風瞬間風力大約為八級到十一級。

新竹市府表示，一位林小妹妹因場內風勢、造成糖果風箏尾段纏住身體，造成驚嚇哭及頸臉擦傷（無明顯外傷，略紅腫）。經林媽媽同意由廠商工作人員陪同母女二人搭乘救護車就醫，市府目前也已派員致醫院關心母女狀況。目前市府也全面暫停現場所有活動確保民眾安全。

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▲新竹一名孩童遭風箏捲上天。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

女童被纏到大概10公尺高，新竹市政府產業發展處長張力可表示，30日下午3點40分時，工作人員施放糖果風箏，因刮起七級風且風勢亂而強勁，致尾巴細長的「領航」風箏不小心捲到3歲女童的肚子。

氣象局預報員陳伊秀表示，根據氣象局在新竹東區的側站資料顯示，在今日下午3點12分測得瞬間最大風力為五級風、平均風力三級。不過由於測站與事發處地點不同，因此無法確定當地是否有七級風。

陳伊秀表示，在吹起七級風的狀況下，步行就會有阻力，但不至於人會被吹走，樹木也會有所搖擺。而輕度颱風瞬間風力大約為八級到十一級。

▲新竹南寮一名小女童被風箏捲上天空，時間大約30秒。（圖／翻攝自Facebook／跟著Via趣旅行～Part II）

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