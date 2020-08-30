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女童遭風箏捲上天31秒「大旋轉後落地」！ 物理師揭瞬間拉起關鍵

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▲新竹一名孩童遭風箏捲上天。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

▲新竹一名孩童遭風箏捲上天。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

記者許展溢／台北報導

新竹北區南寮里今（30日）發生一名3歲女童被風箏捲上天空約31秒，約10公尺高，畫面中小孩隨著風箏在空中飄盪，雖後來平安無事，但影像一公開讓看的民眾都嚇壞。北一女物理老師簡麗賢接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，最大的關鍵是，風箏面積愈大，造成向上的「合力」會愈大。

曝光影片中可看到，女童先被甩到天空，再大旋轉，最後才掉下來。新竹市政府產業發展處長張力可說明，今下午3點40分，工作人員施放糖果風箏，因刮起7級風且風勢亂而強勁，致尾巴細長的「領航」風箏不小心捲到3歲女童的肚子。

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▲▼新竹市國際風箏節記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲簡麗賢進一步說明，風箏向上的上升力與風箏飛行時的攻角和形状面積有關。（圖／記者湯興漢攝）

簡麗賢指出，風箏張開的面積會影響風箏向上運動的作用力，此向上的作用力為風箏的上升力，若上升力比小女孩的重量大，可產生向上的加速度，向上提升小女孩離地面的高度。如果小女孩的重量為10公斤重，風箏向上的上升力至少比10公斤重大，才可能瞬間拉起小女孩。

簡麗賢進一步說明，風箏向上的上升力與風箏飛行時的攻角和形状面積有關，討論上升力也涉及流體力學和飛行時的攻角，女孩往上運動的合力與牛頓運動定律有關。

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