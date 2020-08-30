台中路邊隨手撿「超在地特產」火藥味噴發！　網傻了：真的有慶記

▲台中路邊撿到子彈。（圖／原PO授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

外傳館長陳之漢中槍事件與「插旗台中擴館」有關，雖然此說法並無獲得證實，但不少人猜測，是否擋人財路引起中部黑道不滿，才會發生開槍襲擊事件。因此，台中的治安話題再度掀起一波討論，一名台中人昨天去洲際棒球場，還直接目擊了讓他打冷顫的一幕。

這名男子在臉書社團「新·路上觀察學院」貼出照片，他昨天到洲際棒球場度過周末，和友人坐在地上聊天，結果瞄到地板有個黃色金屬物，仔細一看，竟然是1顆「子彈」掉落在前方2個人中間，如此危險的物品大咧咧出現在知名景點，讓他傻眼直呼「台中的路邊？？」

請繼續往下閱讀...

▲台中人見怪不怪。（圖／翻攝自新·路上觀察學院）



網友紛紛回應，「這該報警吧」、「這不是在台中很常見嗎」、「誰掉的名產」、「都說是台中惹，大驚小怪」、「這張圖的資訊量有一點多」、「榮記鳳梨飯裡面真的有鳳梨，慶記排骨便當裡面真的有慶記」、「拍攝者不裝彈？」

據了解，襲擊館長的23歲劉姓嫌犯手槍來源、犯案動機都疑點重重，外界盛傳背後有藏鏡人指使，很有可能就是和健身房事業插旗台中有關，或許是名氣太大惹得台中黑道眼紅。對於此一說法，台中市政府警察局表示，並沒有收到任何黑道勢力介入的消息，但會加強台中館周邊的巡邏，如有辦案需要，台中市警方也會全力協助調查。