1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動　網曝：長期留任都有2把刷子

▲成吉思汗台中旗艦館。（圖／翻攝成吉思汗台中旗艦館臉書）



記者黃可昀／綜合報導

館長陳之漢在台中的健身房9月1日要試營運，雖然他本人還在醫院療傷，無法親自到場參與，但這間台中館自4月初就話題不斷，在招募員工階段時還引發一波討論，1300多人搶破頭要應徵，福利制度也吸引不少業界人士關注。

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▲館長中彈目前仍住院治療中。（圖／翻攝自飆捍臉書）



據了解，館長確定在台中擴館後，一度被指出「擋人財路」引發當地黑道不滿，還傳出黑衣人出沒、電話騷擾等等，即便尚未開始營運就經歷這麼多風波，還是有很多人觀望著場館消息，今年4月初一開出職缺便吸引很多人投履歷，原本只要招募50名業務與教練，最後竟然超過1300人報名，可見很多人都想加入館長的工作團隊。

不過，先前有網友在PTT發問，「館長福利這麼好，為什麼員工來來去去？」從徵才資訊來看，幾乎三不五時就在徵求新健身教練，福利制度看起來很完善，外界對於館長的印象也是對員工都不錯，怎麼還會時常在缺人？

網友回應，很多人嚮往在館長健身房工作，覺得可以享受良好待遇，但工作內容其實沒有想像中簡單，必須真的有實力通過考核才能長久留任，「很硬啊，能撐下來的不多，但撐過去就變超強」、「不外乎壓力大工時長」、「之前不是有人爆過料，在那邊工作就是累啊」、「記得他說過該給的一定給，也要拿得起」、「之前聽過很多八卦，基本上能在他那邊長期留任的都有兩把刷子。」

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