　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動　網曝：長期留任都有2把刷子

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼成吉思汗台中旗艦館。（圖／翻攝成吉思汗台中旗艦館臉書）

▲成吉思汗台中旗艦館。（圖／翻攝成吉思汗台中旗艦館臉書）

記者黃可昀／綜合報導

館長陳之漢在台中的健身房9月1日要試營運，雖然他本人還在醫院療傷，無法親自到場參與，但這間台中館自4月初就話題不斷，在招募員工階段時還引發一波討論，1300多人搶破頭要應徵，福利制度也吸引不少業界人士關注。

▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

請繼續往下閱讀...

▲館長中彈目前仍住院治療中。（圖／翻攝自飆捍臉書）

據了解，館長確定在台中擴館後，一度被指出「擋人財路」引發當地黑道不滿，還傳出黑衣人出沒、電話騷擾等等，即便尚未開始營運就經歷這麼多風波，還是有很多人觀望著場館消息，今年4月初一開出職缺便吸引很多人投履歷，原本只要招募50名業務與教練，最後竟然超過1300人報名，可見很多人都想加入館長的工作團隊。

不過，先前有網友在PTT發問，「館長福利這麼好，為什麼員工來來去去？」從徵才資訊來看，幾乎三不五時就在徵求新健身教練，福利制度看起來很完善，外界對於館長的印象也是對員工都不錯，怎麼還會時常在缺人？

網友回應，很多人嚮往在館長健身房工作，覺得可以享受良好待遇，但工作內容其實沒有想像中簡單，必須真的有實力通過考核才能長久留任，「很硬啊，能撐下來的不多，但撐過去就變超強」、「不外乎壓力大工時長」、「之前不是有人爆過料，在那邊工作就是累啊」、「記得他說過該給的一定給，也要拿得起」、「之前聽過很多八卦，基本上能在他那邊長期留任的都有兩把刷子。」

►修復、保濕超有感

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
新竹南寮放風箏　童遭「強風捲上天猛甩」高空掙扎影片曝光
坎坷男燒成焦屍生前暖舉曝！卻連1張近照都沒　12年前照當遺照
台灣輸出上海第三例確診個案資訊曝光！之前都住在美國
18歲男剛拿到機車駕照　北宜跑山「突詭墜邊坡亡」驚悚影片曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園客運偽造工時！公總突襲「現抓245件違規」　重罰220.5萬

9月「7大新制上路」終極懶人包！租屋電費設限、北市推停車吃到飽

大雷雨灌嘉義台南！7縣市「豪大雨特報」　屏東嚴防豪雨彈來襲

上海第三例「台灣輸出」是20多歲年輕人　莊人祥：在美國感染機率高

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動　網曝：長期留任都有2把刷子

養豬協會提3訴求護國產豬　陳吉仲4點保證提高農民收入

影廳椅子積一灘尿！她一坐下「內褲濕透」噁爆　業者草回：光太暗

愛妻坐月子！神隊友列「30天菜單」親手下廚　猛砸閃光彈羨煞網

獨／高雄40歲電焊工「鬼絆腳」常摔倒　這支翹不起來！醫曝：蹲太久

運安會人事異動！執行長官文霖9/1卸任　航空調查組長張文環接手

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

桃園客運偽造工時！公總突襲「現抓245件違規」　重罰220.5萬

9月「7大新制上路」終極懶人包！租屋電費設限、北市推停車吃到飽

大雷雨灌嘉義台南！7縣市「豪大雨特報」　屏東嚴防豪雨彈來襲

上海第三例「台灣輸出」是20多歲年輕人　莊人祥：在美國感染機率高

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動　網曝：長期留任都有2把刷子

養豬協會提3訴求護國產豬　陳吉仲4點保證提高農民收入

影廳椅子積一灘尿！她一坐下「內褲濕透」噁爆　業者草回：光太暗

愛妻坐月子！神隊友列「30天菜單」親手下廚　猛砸閃光彈羨煞網

獨／高雄40歲電焊工「鬼絆腳」常摔倒　這支翹不起來！醫曝：蹲太久

運安會人事異動！執行長官文霖9/1卸任　航空調查組長張文環接手

中職／猛威爾被保送投倒　餅總：對手策略成功

台中以南7縣市大雨特報　屏東東港鎮、新園鄉發布「淹水一級警戒」

心機同伴搶位子假裝邀玩！汪被騙下來淚眼懵呆　媽：牠每次都上當

中職／與奇優力曾是隊友還睡過　張進德久違相見先開嗆

吉林國家糧倉玉米爬滿蟲！官方認了：月初就發現「除蟲效果不好」

《以家人之名》5大戳心金句：有一天突然發現，分離才是人生常態

「選錯人天天清明節」　連勝文批蔡英文：捍衛主權靠卑躬屈膝

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小妹妹遭「強風捲起」高空中猛甩

1400萬買一隻綿羊！史上最好吃　特克塞爾羊拍賣創「天價」

婆媽扼腕！日最帥「前首相之子」表態不參選：若河野出馬將力挺

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

生活熱門新聞

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長槍擊後首直播　助理曝現況

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

2300元一秒脫單　30公斤是欲望的重量

梅莎今晚飆車北上⋯開學日灌雨彈

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

風王「梅莎」不排除轉強　今晚開始有雨

館長挨3槍滾下車！助理還原始末

長腿女玩命拍美照　攀坐3樓外牆

周日口罩懶人包　想買中衛就跑這！

快訊／梅莎颱風轉中颱！最接近台灣時間曝光

更多熱門

相關新聞

獨／狙擊館長槍手iPhone關Face ID改密碼鎖

獨／狙擊館長槍手iPhone關Face ID改密碼鎖

家住北市內湖的男子劉丞浩（23歲、施用毒品前科）28日從內湖攜帶制式槍枝搭小黃到新北是林口區成吉思汗健身房旗艦店埋伏，等到館長下班步出健身房上車時，拿著預藏的「沙漠雛鷹」手槍近距離朝館長連開三槍，館長手臂、大腿中彈緊急送往林口長庚醫院搶救，劉男犯案後立即搭小黃到派出所投案，聲稱不滿遭性騷館長遭肉搜後才攜槍犯案，但劉男自首後拒絕為手機解鎖，形成警方偵辦館長槍擊案追兇關鍵難題。

剛考到證照…興大生回宿舍遭毒駕白賓士撞死！

剛考到證照…興大生回宿舍遭毒駕白賓士撞死！

館長挨3槍滾下車！助理還原始末

館長挨3槍滾下車！助理還原始末

台中路邊「超在地特產」　網傻了：真的有慶記

台中路邊「超在地特產」　網傻了：真的有慶記

27歲妹被撞「趕高鐵」閃人！肇事男找無人　她秒遭開罰

27歲妹被撞「趕高鐵」閃人！肇事男找無人　她秒遭開罰

關鍵字：

館長陳之漢台中教練

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

孫安佐健美比賽「白斬雞」超顯眼

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

中彈後43小時　館長首現身曝照片

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

館長槍擊後首直播　助理曝現況

館長拍「尊龍KTV腥色包廂」傳惹2大黑道

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

更多

最夯影音

更多
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面