美國「川粉」與示威者爆衝突！波特蘭1人中槍亡　支持者開車衝撞

▲波特蘭市一男中槍倒地亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

美國奧勒岡州波特蘭(Portland)的種族示威遊行已持續數個月,日前升級為「支持川普」的團體與反對方的衝突,雙方人馬幾乎每晚都會上街,29日更爆發肢體衝突甚至傳出槍響,導致其中1人中彈身亡。

綜合外媒報導,近三個月以來,支持總統川普的團體和抗議者幾乎每晚都會上街,近來更屢屢爆發衝突。波特蘭警方表示,29日晚間8時46分左右,在示威現場聽到槍聲,當他們趕到時,中槍男子已經倒地身亡,但目前不會公布嫌疑人訊息,也未證實槍擊是否和雙方人馬有關,並要求目擊者提供相關佐證。

▲▼支持與反對川普的民眾都在波特蘭街頭抗議。(圖/達志影像/美聯社)



CNN報導指出,當天下午一大群川普支持者聚集在市中心,車輛上掛著明顯的美國國旗與川普的競選標誌,更有一名坐在掛著「奧勒岡州支持川普」旗幟車輛的男子,手裡拿著漆彈槍對著路口抗議群眾開槍。街上的抗議群眾也不斷朝著車輛丟東西。

▲支持川普的民眾開車上街。(圖/達志影像/美聯社)



川普10日時曾在推特表示,波特蘭已經失去控制,這段期間州長、市長與人民的生命受到威脅,是時候該讓國民警衛隊出面平亂。波特蘭反種族主義示威始於5月底發生的非裔男子喬治•佛洛伊德之死,當地幾乎每天都有「黑人的命也是命(BLM)」示威者上街抗爭。

Antifa rioters try to physically block the Trump cars from driving in downtown Portland. They get maced instead of run over. #PortlandRiots pic.twitter.com/qx3mJFz24K