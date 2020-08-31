台南營養午餐一定用國產豬　黃偉哲：總統宣布前有知會地方政府

▲台南市長人黃偉哲力推台南市使用本產、國產牛、豬，並在餐廳貼上使用本產豬肉的標章。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

蔡英文總統宣布開放進口美國豬牛肉，事先有沒有知會地方政府，台南市長黃偉哲指出，事實上在宣布之前有知會地方或立法院，但在之前幕僚作業，地方政府並不知情，現在這個問題是立場不同的問題，並不是換位置就換腦袋。

黃偉哲說，關於美國牛肉、豬肉的問題，其實坦白講，現在的情勢跟以前的情勢有一些一樣，有一些不一樣，一樣的就是不同的政黨換了位置，事實上立場就變的不同，不是腦袋變的不同，其實腦袋大家都很清楚，當初的執政的國民黨是贊成的，在野的民進黨是反對，現在執政的民進黨是支持的，有條件支持，在野的國民黨是全體反對，所以是因為立場位置的問題，不是腦袋有問題，大家的腦袋都很好，這是第一個，所以說有一些不同的，另外是有一些不同。

有些哪些不同呢？他表是，「第一個，當初是沒有配套，對於生產者沒有配套，對消費者沒有配套，那這個當初對生產者是沒有百億的產業發展基金的，當初對於消費者是沒有說豬肉跟有含萊克多巴胺，沒有含萊克多巴胺，或者是進口豬肉跟本產豬肉是不同的，當初並沒有這樣的分流，也沒有生產履歷的制度，所以當初跟現在是不同。第三個，所謂國際情勢，國際情勢當然有不同，當初有沒有COVID-19，當初有沒有現在中共軍機在台灣附近威脅台灣，當初也沒有美中貿易談判，所以他覺得其實在當初沒有中共軍機在台灣附近繞來繞去，沒有美中貿易談判、美中關係緊張，結果馬英九前總統那個時候還更直接就答應了美國人條件，而且沒有設任何的配套措施，這樣讓人家覺得怪怪的。因此，他覺得當然從2009年到現在已經隔了11年，當然是有些東西是一樣，有些東西是不一樣。」

黃偉哲說，他經歷過2009年跟2012年跟2016年的美牛、美豬的糾紛的時候，他那時候當立法委員，其實心裡都會有所準備，因為美國的壓力不會一下子就不見了。美國那個時候的總統叫歐巴馬，現在總統叫川普，但是不管民主黨、共和黨，其實美國的國家利益是一致的。

「那其實那個時候，日本跟韓國有沒有同意美牛、美豬進口？但現在日本、韓國，尤其台灣周遭兩最重要的國家，他們都已經同意美牛、美豬進口，那時候中國大陸其實坦白講也沒有進口多少數量的美牛、美豬，現在中國大陸是有。所以他覺得其實對那個時候跟現在的情勢有一些東西變動，那有一些東西是不變，什麼東西是不變的，只要是在台灣的執政黨都會支持，在野黨都會反對，那個時候的執政黨叫國民黨，現在的執政黨叫民進黨，所以現在執政的政黨大多都會支持，在野的政黨都會反對，所以美國AIT講說，這個美牛、美豬不是健康問題，不是專業問題，是一個政治問題，所以他如果從這個角度來切的話，也沒有什麼不對。」

對於台南市校園午餐，他再重申一遍，「我們的午餐一定是使用國產豬肉，而且是要求我們的各學校的校園午餐，還有我們也會去拜訪一些廠商的團膳，希望他們的團膳也都使用本產豬肉。將來在台南，市府也會把一些餐廳消費的地方，讓業者申請使用，是使用本產豬肉的標章。貼了這個標章之後，我們會不定期的去稽查，那稽查如果發現他有使用非本產的豬肉，或者是有使用萊克多巴胺，或是他的肉品裡面被檢驗出來有萊克多巴胺的話，市府會依相關的法律來處理。這些相關法律，就是食品安全衛生法，其實食品安全衛生法規定的範圍，如果商品跟標示內容跟實際內容不一致的，也就是商品標示用本產、國產牛、豬肉、牛肉，那結果使用進口的，那這個都是標示不實，市府會依照食品安全衛生法相關的法律來規範它。」

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