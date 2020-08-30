9/1起機場改採「咽喉唾液」篩檢　「清喉嚨吐口水」即完成採檢！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

全球新冠肺炎疫情未停，台灣也持續實施邊境採檢相關作業，而台灣也長期使用「咽喉拭子」篩檢方式，但將在9/1起改採用「深喉唾液」篩檢，民眾不需做咽喉拭子，只需依照採檢人員指示，清喉嚨後，把口水吐到採檢盒中即完成採檢。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台灣在7/2開始就針對入境需要採檢的旅客，同時實施咽喉拭子和深喉唾液方式，總共有1262人接受採檢，經過檢驗結果發現，深喉唾液的敏感度比咽喉拭子還高，進一步經過專家會議討論評估後，決定未來就採用深喉唾液篩檢。

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莊人祥說，根據1262人檢驗結果，其中深喉唾液與咽喉拭子檢體皆陽性計12人、深喉唾液為陽性但咽喉拭子為陰性計8人、深喉唾液為陰性但咽喉拭子為陽性計4人、兩者皆陰性計1202人，經分析統計兩者檢驗結果一致性高（Kappa值0.66），由於未定義黃金標準，故不特別計算敏感性。

目前日本和香港也是採用深喉唾液篩檢，9/1起台灣也使用深喉唾液篩檢，可減少醫護人員長時間進駐，民眾只需要遵從檢疫人員指示，檢疫人員在旁確定受檢者是本人唾液，就可以把檢體送驗。

至於篩檢方式，指揮中心也在機場提供圖示。受檢者同樣必須戴口罩到獨立空間，之後做「清喉嚨」動作，清出咽喉處的唾液，緊閉嘴巴約一分鐘讓唾液分泌，之後把唾液吐到檢體盒裡面就完成採檢作業。

但莊人祥也提醒，機場入境旅客「深喉唾液」採檢陰性的旅客，在入境檢疫14天期間，若症狀未改善或持續，依現行作業將被通報及再次採檢，不會影響防疫安全。

▲咽喉唾液採檢流程。（圖／指揮中心提供）