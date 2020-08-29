22年老車突冒濃煙...住戶驚醒質疑「慢慢來」　消防：7分鐘就到

▲前鎮自小客車引擎蓋凌晨突冒煙，嚇壞附近住戶。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市前鎮區一處巷弄，29日凌晨12點多突然冒出濃煙，一輛白色轎車汽車引擎蓋直冒煙，讓住戶看了膽戰心驚，最後濃煙更是竄到整條巷弄到處都是，而且引擎蓋下方還冒出火舌，有人質疑是否消防隊抵達時間太慢，但高雄消防局提出數據指出，從分隊受理、通報到出勤中間花了7分鐘即到場處理，到達時間合理，出勤並無延誤。

消防隊到達現場之後，指揮官吳小隊長先到車旁了解燃燒狀況，以手機記錄火勢初期狀況，並用無線電回報中揮中心到場，但這個動作遭到質疑消防隊是「先拍照」才處理火勢，對此消防局提出解釋，表示動作一切符合規定，強調拍照記錄當下，其餘救災人員同步部署水帶、攜帶破壞器材。

▲前鎮自小客車引擎蓋凌晨突冒煙，嚇壞附近住戶。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過，由於火勢僅限於引擎蓋，沒有延燒的疑慮，因此車主到場，立刻協助車門解鎖，沒想到消防人員用撬棒準備打開引擎蓋時，又冒出一團火球，所幸當時消防人員已有用水線防護待命，即時將火勢撲滅，才沒造成人員受傷，而火勢也在5分鐘後被撲滅。

根據了解，冒煙起火的車子已經有22年車齡，車主也不曉得為何起火，真正的起火原因還有待火調科進一步調查。

▲起火的車子已有22年車齡，起火原因還有待調查。（圖／記者黃子倩翻攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」ㄆ