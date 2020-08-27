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解放軍3海域同時軍演！軍事專家嘆「非常罕見」：模擬抵禦台美日圍攻

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▲中共解放軍052D驅逐艦貴陽艦。（圖／CFP）

▲中共解放軍052D驅逐艦貴陽艦。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼宣佈台海軍演以來，解放軍24日起同時在渤海、黃海，以及南海3個海域進行軍演。《路透》引述大陸軍事專家說法，稱此舉是中方在測試同時對抗台灣、日本和美國三路敵人進逼的能力。

路透26日發表題為《把槍擦亮：中美緊張局勢加劇台灣衝突恐懼》的文章，內容提到，在過去的3週裡，中國大陸不斷宣佈軍演，範圍從北部的渤海灣、東海、黃海，一路到南海沿岸，共有4次各區域的獨立演習；中方對此表示，這些軍演都是「針對台海目前的安全局勢」而進行。

報導指出，大陸軍事專家、上海政法學院退休教授倪樂雄認為，中方同時進行多場軍演的場面「實屬罕見」（ very rare），可能是首次出現這樣的情況，「在3個海域同時進行演習，意味著中方正在測試同時對抗來自三路敵人的能力，例如台灣、日本和從南方展開攻擊的美國。」

倪樂雄表示，「從歷史上看，頻繁的演習顯然是戰爭的預兆。」不過，一位研究台海兩岸軍事活動的西方外交官指出，各方都不想發動衝突，基本面沒有太大變化，「但是頻繁的活動確實增加了意外衝突的可能性。」

▲中共解放軍052D驅逐艦貴陽艦。（圖／CFP）

▲中共解放軍8月軍演就同時有10場以上。（圖／CFP）

實際上，中美關係持續緊張，近來在海上動作頻頻，解放軍公布軍演次數相當密集，光8月就同時有10場以上，這幾天解放軍更是同時在渤海、黃海、東海、南海4大海域同步演習，距上一次解放軍多海區同步演習，才過去了一個多月。

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