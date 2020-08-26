北京籲「不開第一槍」…武力犯台關鍵在美國　美智庫：代價非常高

▲2017年5月25日澎湖漢光演習模擬解放軍攻台。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

台美關係日漸升溫，導致台海局勢漸趨緊張，中國官媒《環球時報》指出，美中台三方都應該遵守「不開第一槍」的原則。美國海軍分析中心（CNA）研究員考夫曼（Alison Kaufman）表示，目前解放軍武力進犯台灣的代價非常高，除非確定美國不會干預，獲勝的機率相對提高後，才會有所行動。

根據《美國之音》報導，考夫曼表示，中國大陸解決台海衝突的潛在代價非常高，關鍵在於美國協防台灣的承諾可信度有多高，「如果中國領導人相信攻擊台灣（或任何其他領土或地區）一定會引發美國的強烈回應，那麼他們很可能會認為這不值得冒險。」除非確定美國不會干預，獲勝的機率相對提高後，才會有所行動。

另一方面，若是行動失敗北京當局就必須付出昂貴的代價，不但政府在國內的可信度會受到減損，國際影響力也會降低。美國智庫「國家利益中心」（Center for the National Interest）防務研究主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）則認為，一旦中國大陸決定使用武力，美國政府不論是川普還是拜登，都不會坐視不管。

卡齊亞尼斯提到，台灣的地形也會讓解放軍不容易發動戰爭，儘管在沒有美援的狀況下，有機會攻下台北與西部沿岸城市，「我想台灣在長期的鬥爭中會把他們的主力遷入山地，這可能會成為中國的越戰。」

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