放話「灌藥館長老婆」！屁孩臉書嗆：等著看直播　下場慘了

▲館長遭到槍擊，躺在加護病房裡。（圖／翻攝自飆捍臉書）



記者柯振中／綜合報導

網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭到槍擊，導致多處中彈、受傷送醫，目前仍躺在加護病房。沒想到，竟有名蔡姓男子趁著館長虛弱之際，放話「要動館長老婆」，準備灌藥開直播，引起網友的憤怒。對此，林口已經傳喚放話蔡男，訊後會依照恐嚇罪嫌函送法辦。

這名蔡姓男子在社交媒體上放話，館長遭到攻擊，接下來的目標是館長的妻子，「明天館長老婆會被處理，大家等著看。」除了這句以外，蔡男還說「館長老婆明天保證被強x灌藥開直播」，行為舉止相當囂張。

▼蔡姓男子在網路上放話，要處理館長老婆（圖／翻攝PTT）



眾多網友看完，感到相當憤怒，發起了肉搜行動，也在網路上不斷撻伐，「未看先猜被盜帳號，要不然就是開玩笑」、「被抓到再說自己思覺失調、吸毒意識不清」、「直接放話要對館長家人動手，氣焰囂張。」

根據《三立新聞網》報導，新北市林口警方接獲館長助理報案，已經展開調查，初步掌握留言恐嚇的蔡男的身分，已經寄出通知書，要求對方到場做筆錄，等到偵訊完畢，會依照恐嚇罪嫌函送新北地檢署。

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▼林口警方接獲報案，已經寄出通知，要求蔡男到場做筆錄。（圖／翻攝自飆捍臉書）

