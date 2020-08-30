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館長案槍手自首後「狂打99通」電話給她！　王牌律師費曝光

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記者蔡儀潔／綜合報導

23歲的劉姓犯嫌28日凌晨朝館長陳之漢近距離連開3槍，主動投案後不僅行使緘默權，而且要等2名大律師到現場，才願配合做筆錄。據悉，劉男約10天前就已聯繫好律師事務所，稱是諮詢被館長控稱性騷擾的事，而律師費可能從10萬元起跳。

案發當天，劉男在朝館長開槍後，馬上要求找律師，隨後從手機內叫出知名律師事務所的女律師電話，開始撥打，由於當時是凌晨2點多，對方處於關機狀態，但劉男仍不停撥號，打不通過一會兒又打，直到天亮律師起床開啟手機，發現竟有99通未接來電！

▲▼館長遭槍擊事件，嫌犯遭館粉毆打。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲劉姓嫌犯。（圖／記者黃軍瑋攝）

律師回電後發覺，對方是10天前曾來法律諮詢的劉男，當時他經人介紹，找上這家律師事務所，稱要諮詢被館長控稱性騷擾的事。事務所隨後安排2名律師負責本案。

由於本案犯罪事實明確，一般律師費一審行情價約8萬元，不過劉男找的是知名事務所，律師費可能從10萬元起跳。劉自稱，電話號碼遭人肉搜公布，當天就接到約300通騷擾電話，才會隔天找律師諮詢想提告，不料10天後就犯下槍擊案。

▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長陳之漢傷勢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

實際上，警方也認為劉男的伏擊並不單純。28日當凌晨，劉男包下計程車等候177分鐘，近距離連開3槍後，再跳上車飛奔警局自首，不僅付清3000元車資，還堅持要等曾任法官的大咖律師到場才願接受訊問，陪偵律師費若照時計費，每小時約1萬元，辦案人員懷疑，劉男本來只是超商打工且近來也無業，卻有如此資力和人脈，十分可疑，正清查有無幕後藏鏡人。

另外，劉男無業沒女友，目前是啃老族，靠爸爸給他的生活費度日，家人對於他為什麼有錢去健身、聘請律師、花3000元包計程車都感到相當訝異。另外，劉男使用的槍枝疑似為「沙漠雛鷹」傑里科941手槍，為「沙漠之鷹」的兄弟版本，有專業人士透露，沙漠雛鷹在國內黑市價格上看50萬。

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