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女友人結婚！喊價「紅包不可低於3600」　他轟滾蛋：當活體豬賣？

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▲結婚,新娘,婚禮（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲友人結婚，還自訂紅包價碼！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

失聯朋友突然私訊，肯定沒好事？一名男網友抱怨，一位女性友人將嫁作人妻，但雙方已很久沒聯絡，原PO也直言不便參加，怎料女方開始死纏爛打，還喊出可以禮到即可，還喊出至少包3600元，就怕婚禮會虧錢。氣得原PO嗆爆，「是把自己當活體豬賣？」

一名男網友在臉書《爆怨公社》暴怒表示，今（29）日收到N百年沒聯絡的女性朋友私訊，敏銳的原PO劈頭直言「妳先看清楚，是不是傳錯訊息了？」女方也廢話不多說，秒切入主題，「我要結婚了，在彰化，你要來嗎？」

請繼續往下閱讀...

直腸子的原PO婉拒，「恭喜妳，彰化有點遠，可能沒辦法！」怎料女方只活在自己世界，「沒關係呀，你可以禮到就好」，接著厚臉皮喊紅包價碼，「如果人不到禮到的話，可不可以不要低於3600，因為我要算整個婚宴費用，看會不會太虧...」

此話一出刷新原PO三觀，不客氣開酸「直接標一個價錢...妳是在結婚還是在賣豬肉？確定娶妳的不是一個瞎子？」然而，女方不但沒惱羞成怒，還繼續嘻皮笑臉回應，「別這樣說啦，有要來再跟我說，我再傳地址給你喔～」原PO極度不爽秒回，「有多遠滾多遠」，隨後按下封鎖鍵。

▲▼朋友N年沒聯絡，紅包別低於3600，他嗆：有多遠滾多遠（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼朋友N年沒聯絡，紅包別低於3600，他嗆：有多遠滾多遠（圖／翻攝爆廢公社）

▲兩人對話曝光！（圖／翻攝爆廢公社）

奇葩經歷曝光後，掀起一票網友砲轟，「回她，下次一定到」、「紙紮的寄過去」、「包3600帶一桌子的人去吃，讓她賺滿滿的人氣」、「哇塞！這臉皮是厚到子彈都打不進去了欸」、「看到已封鎖就放心了」、「現在人都這麼沒禮貌嗎？禮到就包600、800就好了吧，女方親友喜餅一盒才多少...我結婚沒辦喜宴沒收，我還是有送親友喜餅，辦個婚宴那麼辛苦那麼怕不能回收，就不要辦啊」、「人到，包個＄4141給她」、「奇怪了，結婚不是應該是分享喜悅嗎？怎麼現在都變成賺錢的管道？」「我還遇過直接丟我門口的，10年以上沒聯絡，但我還是去了」。

▼網友狂翻白眼！ （圖／翻攝爆廢公社）

▲▼朋友N年沒聯絡，紅包別低於3600，他嗆：有多遠滾多遠 （圖／翻攝爆廢公社）

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