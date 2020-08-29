影／「流水席vs.飯店」吃婚宴哪個好？　內行秒選1/2價：新人賺翻

網搜小組／劉維榛報導

上半年受新冠肺炎牽連，多數民眾不敢出入大型場所，因此不少新人婚禮也無限期拖延，所幸本島疫情受到控制，大家的生活回到正軌，各種宴會場合也熱鬧舉行中，有網友則好奇，「大家參加喜宴喜歡流水席，還是婚宴會館？」

▲霸氣流水席，每道菜吃撐肚！（示意圖／記者陳俊宏攝）



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一名男網友在裡臉書《爆廢公社公開版》好奇發問，賓客接到紅色炸彈時，一看宴會地點，會比較喜歡燈光美氣氛佳，菜色精緻的「飯店、婚宴會館」，還是飄有人情味又澎拜的「流水席」呢？

問答題一丟出來，結果大部分網友秒選流水席，尤其南部的辦桌超霸氣，「吃料理當然流水席，海鮮宴激推台南七股的一個大師級人物」、「價格是飯店一半，新人超賺」、「現在高檔流水席，搭棚還有冷氣」、「南部的流水席超級棒的」、「流水席，越鄉下色越豪華，可以用浮誇形容」、「飯店一桌25000，流水席可以吃到翻掉還不用25000」、「流水席...因為有的會脫衣舞性感妹子」。

▲有過來人認為，在飯店換裝比較方便！（圖／取自免費圖庫Pixabay）



不過也苦主抱怨，流水席的衛生環境堪憂，「流水席菜色也未必都很好...我也吃過超爛的流水席，生魚片還是用透明塑膠盒裝上來還滴水，那我寧可飯店餐廳吃，難吃至少還有冷氣」、「流水席很多人跟搶孤一樣，盤子還沒落下，就有人要打包，還有很多人在洗筷子，真心覺得可怕」、「自從看到流水席的廚師，把炸好的炸物弄到地上，撿起來嘴巴吹吹再放盤子上的時候，我就再也不吃流水席了」。

▲網友秒選流水席！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



另有愛好飯店的網友認為，非常重視飲食環境，「飯店喜宴，至少不會有人亂丟東西在地上」、「參加喜宴當然是五星級飯店最好啊」對此，有內行建議2者融合是最棒之選，「一樣15000流水席吃的料比較實在，但熱天氣下雨天停車廁所環境比較嚴苛，打擾他人不說東西丟得亂七八糟煮東西又難兼顧質地跟衛生，後者菜色中等但前者不足的一次滿足。如果要花錢了我建議跟業者租場地請我們愛的總鋪師去煮」。